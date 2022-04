Spider-Man: No Way Home, record per un fan della Florida: ha visto il film 292 volte

Se pensate di essere i più grandi fan Marvel per aver visto due o tre volte al cinema Spider-Man: No Way Home, beh, aspettate un attimo perché c'è chi è arrivato a quota 292.

Sì, è una di quelle storie che inizia con "un uomo in Florida...", ma c'entra Spider-Man: No Way Home. Più precisamente, qui si parla di un Guinness World Record conquistato dopo aver visto per ben 292 volte il film Marvel al cinema.

È sempre lui, Ramiro Alanis. Il giovane americano, che in passato aveva detenuto il record con 191 visioni di Avengers: Endgame, è tornato a riconquistare la vetta di questa insolita pratica dopo che il titolo gli era stato soffiato via nel 2021 da Arnaud Klein, che ha visto Kaamelott: First Instalment per ben 204.

Quindi se Spider-Man non riusciva a trovare la via di casa nell'ultimo capitolo della trilogia di Jon Watts, Ramiro deve aver fatto della sala cinematografica la sua di casa, perché dal 16 dicembre 2021 al 15 marzo 2022 (le date utilizzate come estremi per calcolare tale risultato) questi ha passato all'incirca 720 ore al cinema, per un totale di 30 giorni.

E c'è chi non riesce a sopportare la visione di un film di poco più di ore... Pensate 2 ore e mezza dello stesso film ripetute per 292 volte!

Spider-Man: No Way Home è ora disponibile anche in edizione home video.