Spider-Man: No Way Home, la colonna sonora sembra confermare la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield

La colonna sonora di Spider-Man: No Way Home sembra abbia confermato la presenza nel film di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

La colonna sonora del film Spider-Man: No Way Home sembra essere apparsa online e uno dei brani composti da Michael Giacchino, secondo alcuni fan, sembra aver confermato la presenza delle versioni alternative di Peter Parker interpretate da Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Sui social media, nelle ultime ore, sono apparsi dei file che sembra fossero stati condivisi in una cartella Google Drive.

La tracklist della colonna sonora di Spider-Man: No Way Home sembra sia composta da 23 brani. La traccia numero 19, in particolare, ha attirato l'attenzione degli appassionati del Marvel Cinematic Universe per le sonorità nostalgiche. Michael Giacchino, inoltre, sembra aver attinto alle composizioni dei colleghi James Horner e Danny Elfman, che si sono occupati delle trilogie precedenti. La musica sembrerebbe quindi confermare la presenza ormai da tempo ipotizzata di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

I due attori hanno da tempo negato la loro partecipazione al film diretto da Jon Watts in cui appariranno alcuni dei villain apparsi nei film di cui sono stati protagonisti come Doctor Octopus, Green Goblin, Electro e Sandman.

Le sonorità legate al passato inserite in uno degli ultimi brani del film sembrano in linea con la teoria che le tre versioni di Spider-Man uniranno le forze per risolvere la complicata situazione legata al metaverso.

La trilogia dedicata alle avventure del giovane Peter Parker si concluderà con Spider-Man: No Way Home, in arrivo nei cinema italiani il 15 dicembre, e nel cast del progetto diretto da Jon Watts ci saranno anche Zendaya, Jacob Batalon, Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx.