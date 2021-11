Spider-Man: No Way Home, J.B. Smoove parla di Zendaya e Tom Holland: "Sono adorabili"

La relazione tra Tom Holland e Zendaya è ormai uscita allo scoperto e uno dei co-protagonisti di Spider-Man: No Way Home, J.B. Smoove, ha ammesso che i due sono davvero adorabili.

J.B. Smoove, attore che vedremo in Spider-Man: No Way Home, ha confermato che Tom Holland e Zendaya insieme sono davvero una coppia adorabile, inoltre ha dato ai due ragazzi un consiglio molto importante per mandare avanti la loro relazione.

La storia d'amore tra Tom Hollande Zendaya Coleman, protagonisti di Spider-Man: No Way Home, è ormai sotto gli occhi di tutti e i fan li adorano. Ma non solo i fan: anche J.B. Smoove, loro collega sul set, ha affermato che i due ragazzi sono davvero adorabili. Ai microfoni di ET, sul red carpet degli American Music Awards, la star ha detto la sua sulla coppia, lasciandogli anche un prezioso consiglio:

"Adoro quei due, li amo così tanto. Abbiate tempo per l'amore ma abbiate tempo per le risate. Risate. Sorrisi. Stile di vita senza stress. Informatevi l'uno dell'altro e trovate un modo per continuare ad innaffiare quel seme e continuare a crescere e crescere".

Dopo numerosi rumors che già li volevano insieme dal 2017, all'epoca del primo film Sony/Marvel su Spider-Man, quest'estate Tom Holland e Zendaya sono stati beccati mentre si scambiavano un dolce bacio. Da allora, la loro relazione è diventata ufficiale e i fan sono letteralmente impazziti. Si può dire che ad oggi, i due giovani sono la coppia più amata di Hollywood.

In un'intervista con GQ, Zendaya ha esternato il suo amore per Tom Holland, con delle bellissime parole: "Il sentimento uguale che condividiamo viene dal fatto che quando ami davvero e tieni a qualcuno, alcuni momenti o cose, desideri che siano tuoi... Penso che amare qualcuno sia una cosa sacra e una cosa speciale e qualcosa con cui vuoi avere a che fare, attraversare, vivere e divertirti".

I due piccioncini torneranno in Spider-Man: No Way Home, il prossimo 15 dicembre al cinema.