Spider-Man: No Way Home, le foto dei Funko Pop! del film

Funko ha svelato le foto dei Pop! dedicati al film Spider-Man: No Way Home, mostrando così il look dei protagonisti.

Spider-Man: No Way Home, l'atteso terzo film dedicato alle avventure di Peter Parker con protagonista Tom Holland, ha ora una linea di Funko Pop! di cui sono state diffuse le foto.

Le immagini apparse online svelano quindi il look dei protagonisti dell'atteso progetto realizzato grazie alla collaborazione tra Marvel e Sony.

I Funko Pop! di Spider-Man: No Way Home comprendono varie versioni del giovane eroe, tra cui quella con la tuta nera e oro, MJ, Ned e Doctor Strange, il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch, in versione The Integrated Suit che dovrebbe avere "effetti magici" tutti da scoprire.

Spider-Man: No Way Home, i Funko Pop! del film

Nel terzo capitolo delle avventure cinematografiche di Spider-Man con star Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon saranno presenti anche Doctor Strange e Scarlet Witch, i personaggi interpretati da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen.

Secondo le indiscrezioni, inoltre, dovrebbero apparire i villain affidati ad Alfred Molina, Jamie Foxx e Willem Dafoe nei film che avevano come protagonisti Andrew Garfield,, che però ha smentito il suo coinvolgimento, e Tobey Maguire.

Spider-Man: No Way Home dovrebbe arrivare nei cinema il 17 dicembre.