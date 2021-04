Spider-Man: No Way Home, uno speciale Avenger brandisce lo scudo di Captain America in una nuova foto

Una foto del dietro le quinte dal set di Spider-Man: No Way Home mostra un nuovo e particolare Avenger che mostra lo scudo di Captain America.

Le riprese di Spider-Man: No Way Home sono state ultimate e un nuova foto dietro le quinte del set, che si è diffusa in queste ore sui social network, mostra un poster con un particolare Avenger che brandisce lo scudo di Captain America.

Postata su Twitter, l'immagine dietro le quinte di Spider-Man: No Way Home mostra una fermata dell'autobus nel Queens con un annuncio che dice "Newest (And Tallest) Avengers" di New York City, mostrando la Statua della Libertà che brandisce lo scudo di Captain America al posto della sua torcia. Il tutto accompagnato dall'hashtag #NYLibertyAvenger.

Secondo quanto riportato da Murphy's Multiverse, la Statua Della Libertà dovrebbe far parte di una scena chiave del film, ma al momento non si hanno dettagli più precisi in merito come d'altronde su tutto il terzo capitolo delle avventure di Spider-Man.

In Spider-Man: No Way Home Tom Holland riprenderà il suo ruolo insieme un altro eroe Marvel, Doctor Strange di Benedict Cumberbatch. Con loro, inoltre ci saranno anche Alfred Molina come Doctor Octopus, direttamente dalla trilogia di film di Sam Raimi, e Jamie Foxx in una nuova versione di Electro. Sono circolate voci secondo cui altre star, da Tobey Maguire a Willem Dafoe, appariranno in Spider-Man: No Way Home, ma al momento restano solo rumors.