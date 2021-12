Spider-Man: No Way Home: Dwayne Johnson si congratula con Tom Holland per il successo al box office del film

Tom Holland ha ringraziato i fan su Instagram dopo la notizia del successo al botteghino di Spider-Man: No Way Home, dicendo: 'Wow ragazzi, non posso credere a questi numeri.'

Dwayne Johnson è felice per il successo al botteghino di Tom Holland: il nuovo film della star britannica, Spider-Man: No Way Home, ha ottenuto un'enorme successo nelle sale cinematografiche durante il fine settimana, guadagnando quasi 260 milioni di dollari negli stati uniti, assicurandosi così un posto sul podio dei primi tre weekend di apertura di tutti i tempi, il tutto nonostante la pandemia in corso.

Spider-Man: No Way Home, Tom Hollandin una sequenza

Ringraziando i fan, Holland, 25 anni, ha scritto su Instagram: "Wow ragazzi, non riesco a credere a questi numeri. Lo avete reso possibile. Il vostro amore e il vostro supporto significano il mondo per me. Grazie grazie grazie e se non hai ancora visto Spider-Man No Way Home... buon Natale, sai cosa fare".

The Rock, 49 anni, si è congratulato con l'attore nella sezione commenti, dicendo: "Sono fottutamente felice per questo successo!!!! Congratulazioni a te e all'intero TEAM. Goditi questa vittoria enorme fratello." Inoltre, Simu Liu, che ha debuttato come Shang-Chi nell'universo Marvel all'inizio di quest'anno, ha scritto: "Yeeee amico!!!!!! Congratulazioni per l'incredibile apertura."

Spider-Man: No Way Home, Spidey in un costume nuovo e molto particolare

Spider-Man: No Way Home ha segnato cifre da record anche al box office italiano: il terzo capitolo della saga Sony/Marvel dedicata all'Uomo Ragno di Tom Holland ha incassato oltre 11 milioni di euro, 8 dei quali nel solo weekend.