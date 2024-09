Spider-Man: No Way Home, Charlie Cox ed il riferimento a Daredevil del 2003

Durante un'intervista al Tampa Bay Comic-Com, Charlie Cox ha rivelato che in Spider-Man: No Way Home, nasconde un riferimento a Daredevil del 2003

Spider-Man: No Way Home è stato ricco di momenti indimenticabili, ma il debutto ufficiale nel MCU del Matt Murdock di Charlie Cox è sicuramente da annoverare tra i ritorni, insieme a quelli di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Anche se abbiamo visto Cox solo nei panni di Matt (lasciandoci in attesa del giorno in cui Daredevil si incrocerà finalmente con Spider-Man), la scena è stata resa ancora più speciale dal fatto che l'attore ha condiviso lo schermo con Jon Favreau.

Sebbene oggi sia conosciuto soprattutto per aver interpretato Happy Hogan e aver diretto Iron Man, Favreau è stato il Foggy Nelson dell'Uomo senza paura di Ben Affleck nello sfortunato Daredevil del 2003.

Charlie Cox: e quel riferimento a Daredevil con Ben Affleck in Spider-Man: No Way Home

Il personaggio Daredevil (Ben Affleck) in mezzo alle fiamme nel film Daredevil

In occasione del Tampa Bay Comic Con, Cox ha dichiarato: "In Spider-Man ho girato una scena con Jon Favreau, che adoro. Ha interpretato anche Foggy nel Daredevil 2003. Non sono sicuro che alla fine sia stata inserita nel film, ma abbiamo cercato di inserire un gioco di parole, come un piccolo riferimento in cui gli faccio una domanda e il personaggio di Jon, Happy, dice: 'Sì, sono un po' annebbiato (Foggy) in questo momento'".

"Non so se è stato inserito nel film, non ricordo, ma ci abbiamo giocato il giorno stesso, sperando che la gente lo capisse", ha aggiunto.

Cosa sappiamo su Daredevil 4

Purtroppo non c'è nel film, ma questa non è l'unica modifica apportata a quella scena. Due anni fa, Cox ha rivelato che l'avvocato aveva originariamente ripreso una palla di neve lanciata attraverso la finestra dell'appartamento di Peter Parker e non il mattone visto nel montaggio finale.

"L'ho visto in ADR. Per i lettori, l'ADR è quando si va in una cabina e si registrano nuovamente i dialoghi che non suonano bene a causa di un problema al microfono o qualcosa del genere", ha spiegato Cox. "Quindi sono andato a fare un po' di ADR sulla scena, ed è stato allora che ho visto il mattone".

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland in una scena d'azione

Cox ha proseguito: "Non è stata una grande sorpresa, perché ricordo che il giorno stesso c'è stata una conversazione sul fatto che non era chiaro cosa sarebbe stato, ma ovviamente, per il modo in cui è stata girata la scena, non sono stato in grado di catturare letteralmente un globo o un mattone volante. Quindi ho previsto che sarebbe stata un po' modificata".

Dopo la sua apparizione in Spider-Man: No Way Home, Cox ha recitato in She-Hulk: Attorney at Law e Echo. Il prossimo appuntamento è con Daredevil: Born Again, una serie TV di nove episodi che debutterà su Disney+ il prossimo marzo. La seconda stagione è già in pre-produzione.