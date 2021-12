Spider-Man: No Way Home, boom di prevendite in Italia per il nuovo film della saga

Il terzo capitolo delle avventure dello Spider-Man del MCU, Spider-Man: No Way Home, ha fatto segnare prevendite da record in Italia nelle ultime ore.

Più di 50.000 biglietti in meno di 12 ore: sono queste le cifre fatte registrare da Spider-Man: No Way Home dopo l'apertura delle prevendite italiane, segnando ancora un'altro record per l'Uomo Ragno di Tom Holland.

Spider-Man: No Way Home è un successo di botteghino ancor prima di arrivarci. Come d'altronde era ormai prevedibile, visto l'hype che circonda il terzo capitolo della saga targata Sony Pictures e Marvel Studios, il nuovo film con Tom Holland ha fatto totalizzare numeri altissimi in pochissimo tempo con le prevendite dei biglietti qui nel nostro paese.

Partite alla mezzanotte del 6 dicembre, dopo code e crash di siti vari, Spider-Man: No Way Home ci ha messo meno di mezza giornata per segnare un record assoluto per i botteghini italiani, similmente a quanto accaduto già negli Stati Uniti.

L'attesa è frenetica, le aspettative sono altissime, ma la curiosità del pubblico, che freme dalla voglia di entrare in sala e ammirare le avventure dell'amichevole Spider-Man di quartiere sul grande schermo verrà saziata tra pochi giorni: perché niente fermerà gli appassionati cinefili il prossimo 15 dicembre. In barba a chi declamava la fine dell'esperienza cinematografica.