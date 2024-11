Spider-Man: No Way Home, il Blu-Ray in 4K a un prezzo imperdibile su Amazon per il Black Friday

Il Blu-Ray 4K di Spider-Man: No Way Home è attualmente in sconto su Amazon. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 20€, con uno sconto del 30% sul prezzo più basso recente indicato (29,48€), grazie al "Black Friday in anticipo". Trovate tutti i dettagli inerenti a questo prodotto passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo.

Quando uscirà Spider-Man 4?

Il prossimo film del franchise con protagonista Tom Holland ha finalmente una data d'uscita per quanto riguarda le sale americane: Sony ha infatti aggiornato il suo calendario delle uscite, svelando inoltre il nome del regista che si occuperà dell'atteso film che riporterà Holland sul set per interpretare ancora una volta Peter Parker.

La data scelta per il ritorno del supereroe è quella del 24 luglio 2026 e dietro la macchina da presa ci sarà Destin Daniel Cretton, già al servizio dei Marvel Studios con Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Spider-Man 4: Andrew Garfield e Tobey Maguire potrebbero tornare, ma i fan si lamentano dei rumor sulla trama

Le riprese della pellicola dovrebbero iniziare verso la fine dell'estate 2025, dando così a Holland il tempo di prendere parte alla produzione di Avengers: Doomsday dei fratelli Russo prima e subito dopo a quella del nuovo film, ancora senza titolo, di Christopher Nolan, che lo vedrà ancora al fianco di Zendaya, sua attuale compagna.