Zendaya e Anne Hathaway star del nuovo film di Christopher Nolan

Christopher Nolan ha scelto Anne Hathaway e Zendaya come protagoniste femminili del suo prossimo film, nel cui cast ci sono anche Matt Damon e Tom Holland.

Per ora non è stato svelato il titolo del progetto che, tuttavia, ha già una data di uscita prevista nelle sale: il 17 luglio 2026.

Il ritorno di Christopher Nolan alla regia

Universal collaborerà nuovamente con il regista di Oppenheimer per portare sul grande schermo l'atteso film.

Lo studio e il regista non hanno rilasciato alcun comunicato riguardante la trama dell'opera che segnerà il ritorno di Christopher Nolan dietro la macchina da presa.

Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2025, anche se non sono state svelati i dettagli delle location dove verranno effettuati i ciak.

Christopher Nolan e la Warner: la storia di tutto quello che è andato male fra il regista e la major

Le star del film

Zendaya verrà diretta per la prima volta da Nolan e reciterà insieme alla sua co-star nei film di Spider-Man, con cui è legata anche nella vita reale. Holland, parlando del proprio coinvolgimento nel progetto, aveva dichiarato: "Quando l'opportunità si è presentata, si è trattata della telefonata di una vita. Mi ha ricordato l'esperienza di ricevere la chiamata relativa a Spider-Man 10 anni fa".

Zendaya in Challengers

Recentemente l'attrice è stata protagonista di Challengers, film diretto da Luca Guadagnino che, secondo alcuni esperti, potrebbe farle ottenere una nomination agli Oscar. Recentemente Zendaya ha inoltre recitato in Dune - Parte Due.

Anne Hathaway, invece, collaborerà nuovamente con il filmmaker dopo i successi ottenuti con Il cavaliere oscuro - Il ritorno e Interstellar.

Nel 2024 il premio Oscar ha recitato in Mother's Instinct accanto a Jessica Chastain, The Idea of You e ha recitato in Flowervale Station.