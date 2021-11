Spider-Man: No Way Home, i biglietti in vendita su eBay per migliaia di dollari

Cifre stratosferiche per i biglietti in prevendita di Spider-Man: No Way Home, finiti in un lampo e riapparsi su eBay a centinaia o migliaia di dollari.

I biglietti per Spider-Man: No Way Home sono usciti in prevendita negli USA lunedì mattina e Internet è esploso. Poco dopo, gli stessi biglietti sono apparsi in vendita su eBay a cifre astronomiche.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

Dopo l'apertura, i fan di Spider-Man: No Way Home hanno fatto crashare i siti delle prevendite, ma i bagarini sono stati più rapidi visto che a breve giro i biglietti per la serata di apertura sono tornati disponibili al costo di decine di migliaia di dollari.

Secondo le inserzioni di eBay, alcuni biglietti sono stati messi in vendita per un massimo di 25 mila dollari. Più economici gli annunci che offrivano i tanto desiderati biglietti a al costo di 100 dollari l'uno.

Spider-Man: No Way Home, i biglietti venduti su eBay a cifre astronomiche

Spider-Man: Homecoming, il clamoroso errore a inizio film

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: No Way Home rappresenta il culmine delle avventure di Peter Parker riunendo tutti i villain più popolari della saga. Nel cast ritroviamo Tom Holland, Zendaya Coleman e Jacob Batalon.

L'uscita italiana di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 15 dicembre.