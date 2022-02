Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield nega di aver indossato un sedere finto

Tom Holland sostiene che sul set di Spider-Man: No Way Home un interprete di Peter Parker ha indossato un sedere finto, ma Andrew Garfield ha negato le accuse.

Tom Holland aveva rivelato che sul set di Spider-Man: No Way Home uno degli altri interpreti di Peter Parker, Andrew Garfield o Tobey Maguire, aveva indossato un sedere finto.

La star britannica ha però ora negato di essere il "colpevole" e ha difeso anche il protagonista dei film diretti da Sam Raimi.

Andrew Garfield, sul red carpet dei SAG Awards, ha affrontato la curiosa situazione dopo le dichiarazioni di Tom Holland rilasciate in una recente intervista.

L'attore nominato ai premi Oscar, rispondendo alle domande di Entertainment Tonight, ha ammesso: "Ho sentito queste notizie. Non ho idea. Non sono io. Non lo so. Pensavo che il sedere di tutti fosse reale".

Andrew ha però difeso anche Tobey Maguire dalle ipotesi: "Non penso si tratti di Tobey. Ho visto il sedere di Tobey".

I fan, su Twitter, erano però convinti che sia proprio Maguire il "colpevole" e che abbia utilizzato un piccolo aiuto inserito nel proprio costume fin dal 2002, ripetendo quindi lo strategemma anche 15 anni dopo.

Online, dopo le parole di Andrew, si è ora ipotizzato che sia proprio lui il colpevole, essendo ormai "abituato" a mentire parlando del progetto targato Sony-Marvel.

Holland, per ora, non ha ancora svelato l'identità di chi ha indossato il particolare costume dopo aver ammesso divertito la propria sorpresa quando aveva notato che uno dei suoi colleghi aveva indossato un sedere finto sul set.