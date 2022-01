Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield: "Ho mentito a Emma Stone dicendo che non ero coinvolto"

Andrew Garfield ha rivelato di aver mentito a Emma Stone quando gli chiedeva se fosse coinvolto nelle riprese di Spider-Man: No Way Home.

L'attore era davvero determinato a mantenere il segreto come richiesto dalla Marvel e dalla Sony, non svelando proprio a nessuno la sua presenza nel nuovo capitolo delle avventure di Peter Parker interpretato da Tom Holland.

Parlando con Joshua Horowitz per il podcast Happy sad confuse, Andrew Garfield ha spiegato parlando di Spider-Man: No Way Home: "Emma Stone continuava a scrivermi dei messaggi in cui chiedeva 'Sei in questo nuovo film di Spider-Man?'. E io le rispondevo 'Non so di cosa stai parlando!'".

L'attore ha poi proseguito ammettendo: "Lei mi scriveva 'Smettila, semplicemente dimmelo'. Io continuavo a ripeterle che non ne sapevo nulla". Garfield ha confermato che non si è mai lasciato sfuggire nulla nemmeno con la sua ex, nella vita e nella finzione, e ha aggiunto: "Poi l'ha visto e mi ha detto 'Sei un coglione!'".

Andrew, nei mesi precedenti all'uscita del nuovo film di Spider-Man, ha dovuto affrontare più volte le domande dei giornalisti e ei fan che volevano sapere se fosse in qualche modo coinvolto nell'atteso progetto dopo le tante indiscrezioni emerse online che sostenevano fosse stato impegnato sul set. L'attore, ogni volta, ha negato fermamente ogni teoria e ipotesi per non rovinare in nessun modo la sorpresa ai tanti fan che avrebbero visto il film. Garfield ha infatti ribadito che ha pensato fosse importante che tutti potessero arrivare in sala vivendo l'impatto emotivo della presenza delle versioni di Peter Parker interpretate da lui e Tobey Maguire. I due attori hanno poi svuto un'esperienza indimenticabile andando in un cinema in incognito per vedere insieme ai fan Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield ha visto il film in sala insieme a Tobey Maguire