Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield ha visto il film in sala insieme a Tobey Maguire

Andrew Garfield ha svelato di essere andato a vedere Spider-Man: No Way Home in una sala cinematografica insieme al collega e amico Tobey Maguire.

I due interpreti di Peter Parker hanno così condiviso l'esperienza, divertente ed emozionante, di assistere insieme ai fan al debutto cinematografico del multiverso nei film live-action del MCU.

Durante un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, Andrew Garfield ha raccontato parlando della visione di Spider-Man: No Way Home: "Non riesco ancora a credere che sia accaduto. Sono entrato di nascosto in un cinema durante la prima serata di programmazione e ho visto il film mentre indossavo il mio cappello da baseball e la mia maschera".

La star, in corsa per prestigiose nomination grazie a Tick, Tick... Boom!, ha aggiunto: "Ero inoltre con Tobey Maguire. Noi due siamo entrati in sala insieme e nessuno sapeva che eravamo lì. Si è trattato di una cosa davvero meravigliosa da condividere insieme".

Per mesi Andrew non ha potuto parlare della sua esperienza vissuta sul set del terzo capitolo delle avventure di Peter Parker con star Tom Holland, dovendo mantenere l'assoluta segretezza richiesta dalla Marvel per non rovinare la sorpresa ai fan che attendevano da tempo il film.

Lo studio aveva infatti deciso di rivelare solo la presenza dei villain interpretati da Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx.