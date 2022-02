Spider-Man, Michael Jackson ha quasi interpretato Peter Parker prima di Tobey Maguire

Se la storia fosse andata in modo diverso, il primo Spider-Man in un film live action non sarebbe stato Tobey Maguire bensì la leggenda del pop Michael Jackson.

Tobey Maguire in Spider-Man del 2002 del regista Sam Raimi. Se avesse fatto a modo suo, il Re del Pop sarebbe diventato il principale Webslinger della Marvel Comics, offrendo la sua interpretazione di un Peter Parker dal vivo che sarebbe stato probabilmente iconico e unico come lo stesso Jackson. Anche se il sogno di Jackson di diventare Spider-Man non si è mai realizzato, è possibile che il genere MCU e supereroi nel suo insieme non esisterebbe se avesse avuto successo di conseguenza, quindi cosa è successo?

Secondo un report del 2012, la megastar Michael Jackson, fan dei fumetti dell'Uomo Ragno, aveva già annunciato il desiderio di interpretare Peter Parker in un film live-action fin dagli anni '90. A confermare la notizia è stato lo stesso Stan Lee durante il tour promozionale per il primo The Avengers, rivelando che il cantante sentiva che l'unico modo per convincere la Marvel a sceglierlo sarebbe stato quello di acquistare l'intera compagnia a titolo definitivo.

Le intenzioni di Jackson sono state ulteriormente confermate in modo più dettagliato in un episodio del 2020 di Popcorned Planet in cui è stato intervistato il nipote di Michael Jackson, Taj. Apparentemente l'intenzione del cantante di acquistare Marvel, che all'epoca era vicina al fallimento, era piuttosto seria ed era finalizzata al riuscire a interpretare Spider-Man. Tuttavia, Taj racconta che i negoziati fallirono per ragioni sconosciute nonostante Michael avesse il sostegno dello stesso Stan Lee:

Cosa avremmo visto nello Spider-Man di James Cameron

"Ricordo di essermi trovato con lui e i i miei fratelli a parlare dell'acquisto della Marvel. Voleva farlo con Stan Lee. Ne avevano parlato e discusso. Sfortunatamente, ciò non è accaduto, penso che siano stati bloccati".

Alla fine, l'accorso è saltato e negli anni '2000 Sam Raimi è stato chiamato a dirigere la trilogia live action di Spider-Man interpretata da Tobey Maguire che si è rivelata un successo globle.