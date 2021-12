Spider-Man: Marvel e Sony confermano possibili crossover futuri con Tom Holland

Non si sa ancora quando l'Uomo Ragno di Tom Holland farà ritorno nell'MCU, ma ultime notizie confermano che lo rivedremo almeno un'altra volta dopo Spider-Man: No Way Home.

I fan Marve sono ormai affezionati allo Spider-Man di Tom Holland. Così, alla vigilia dell'uscita in salòa di Spider-Man: No Way Home, capitolo conclusivo della trilogia sull'Uomo Ragno dell'MCU, Marvel e Sony confermano che Tom Holland tornerà sicuramente per un crossover.

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

Alla première di Spider-Man: No Way Home lunedì sera, ComicBook.com ha intervistato il presidente della Sony Pictures Tom Rothman chiedendo informazioni sui futuri rapporti tra Sony e Marvel:

"Ne facciamo uno noi, poi ne fanno uno loro, ed è in base a questo accordo che abbiamo potuto usare Benedict Cumberbatch nel nostro film. Diciamo che è una sorta di dare e avere. Quindi adesso abbiamo un altro prestito da fare... Ma non c'è nulla di definitivo ancora".

In questa intervista, il presidente di Sony Pictures ha affermato che nulla di ufficiale è stato ancora deciso, principalmente perché le due società hanno concentrato i loro sforzi sull'uscita di Spider-Man: No Way Home. Potrebbero non esserci notizie su un nuovo film di Spider-Man per un po', ma Tom Holland tornerà nel MCU in un altro titolo in arrivo.

Spider-Man: No Way Home, Marisa Tomei: "Non interessa niente a nessuno se sono nel film"

Ecco le prime reazioni della critica a Spider-Man: No Way Home. Il film è ambientato dopo gli eventi del capitolo precedente, quando Mysterio svela la vera identità di Spider-Man, Peter Parker si ritrova al centro dell'attenzione dei media. Questo lo mette in una posizione difficile perché non può più proteggere i suoi cari da eventuali vendette trasversali nei confronti del suo alter ego. Quando Peter Parker chiede aiuto al Dottor Strange, la posta in gioco diventa ancora più pericolosa, tanto da costringere Parker a toccare con mano cosa significhi veramente essere Spider-Man.

Vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home esce nelle sale italiane domani 15 dicembre.