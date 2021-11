Spider-Man, Kirsten Dunst: "Tobey Maguire ha guadagnato molto più di me per recitare nel film"

Kirsten Dunst ha recentemente rivelato di essere stata pagata molto meno di Tobey Magure per aver recitato nella trilogia di Spider-Man realizzata dal regista Sam Raimi. In un'intervista pubblicata il 13 novembre con Alexandra Pollard del The Independent, la Dunst ha affermato di ritenere che il suo compenso non non fosse neanche paragonabile a quello del suo co-protagonista.

"La disparità retributiva tra me e Maguire era estrema", ha svelato la Dunst durante l'intervista. "In quel momento, se devo essere onesta, non ci ho nemmeno fatto caso, non ci ho neanche pensato. Mi sono detta: 'Oh sì, Tobey dopotutto sta interpretando Spider-Man.'"

"Ma sai chi c'era sulla copertina del secondo poster di Spider-Man?" ha continuato l'attrice. "C'era l'Uomo Ragno ma c'ero anch'io." L'importo specifico che l'attrice di "Fargo" ha guadagnato per aver recitato nel franchise di "Spider-Man", tuttavia, non è stato rivelato.

I rappresentanti di Kirsten Dunst non hanno risposto alla richiesta di un commento da parte di Insider. Tobey Maguire, d'altro canto, ha guadagnato ben 4 milioni di dollari per aver interpretato il supereroe nel primo film, per poi negoziare uno stipendio di 17,5 milioni di dollari per il sequel, secondo un articolo del 2007 di Variety.