Spider-Man: Jon Watts potrebbe non tornare alla regia dei prossimi film

Spider-Man potrebbe aver perso, oltre al legame con il Marvel Cinematic Universe, anche il suo regista: Jon Watts potrebbe infatti non ritornare alla guida delle avventure di Peter Parker.

Tra le notizie legate all'uscita dell'eroe dal Marvel Cinematic Universe si scopre ora, grazie al sito Deadline, che Jon Watts potrebbe non concludere la trilogia iniziata con Spider-Man: Homecoming e proseguita con Spider-Man: Far From Home, arrivato nei cinema a luglio. Sony avrebbe già progettato la realizzazione di due ulteriori capitoli cinematografici, tuttavia il filmmaker sembra non aver ancora firmato il contratto necessario per confermare la sua presenza dietro la macchina da presa.

Lo studio aveva accennato alcuni mesi fa al fatto che i cinecomic dovrebbero proseguire la storia del giovane supereroe negli anni del liceo e poi dare vita ad altri tre lungometraggi in cui Peter, il personaggio interpretato dall'attore Tom Holland, frequenta il college. L'idea dei produttori è inoltre quella di sviluppare un'altra trilogia in cui l'Uomo Ragno è adulto e il franchise dovrebbe inoltre dare vita ad alcuni crossover.

Sony Pictures da tempo accenna alla possibilità di creare un intero universo cinematografico dedicato alle avventure di Spider-Man e i responsabili dello studio hanno parlato di progetti già ideati e che verranno sviluppati nei prossimi sette anni con contenuti destinati al piccolo e grande schermo, attingendo al gran numero di personaggi tratti dai racconti a fumetti della storia di Peter Parker di cui hanno i diritti.

I piani dello studio potrebbero però cambiare radicalmente dopo la fine dell'accordo con la Disney che in queste ore sta scatenando i commenti e le reazioni dei fan.

Dallo Spider-Man di Cameron al Batman di Eastwood: i cinecomic che non abbiamo mai visto