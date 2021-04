Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, svelato il trio di registi che si occuperà del sequel

Il team registico di Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 si fa in tre per realizzare un sequel all'altezza del film d'animazione premiato con l'Oscar Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Un nuovo team di registi si è unito allo Spider-Verse. A dirigere Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, sequel del fortunato Spider-Man: Un Nuovo Universo, sarà il trio di registi composto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers (attualmente candidato all'Oscar) e Justin K. Thompson. I tre sono stati scelti da Sony Pictures Animation per dirigere il sequel del film d'animazione vincitore dell'Oscar.

Spider-Man: Un nuovo universo, una scena con due "Spiders"

Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad e Christina Steinberg torneranno tutti in veste di produttori di Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, con Alonzo Ruvalcaba co-produttore. Il co-regista di Spider-Man: Un Nuovo Universo Peter Ramsey sarà il produttore esecutivo, insieme ad Aditya Sood.

Phil Lord e Miller si occuperanno della sceneggiatura del sequel insieme a David Callaham.

Il primo Spider-Man: Un Nuovo Universo, diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman da una sceneggiatura di Lord e Rothman, è stato un film rivoluzionario sotto vari punti di vista. È stato il primo film di Spider-Man a concentrarsi sulla storia di Miles Morales (Shameik Moore), i cui genitori sono neri e latini, piuttosto che su quella di Peter Parker (Jake Johnson). Per ottenere un'estetica che evocasse il fumetto, Sony Animation ha riprogettato efficacemente i suoi sistemi di animazione CGI e il successo al botteghino del film - che ha incassato 373,5 milioni di dollari in tutto il mondo - ha dimostrato che i film d'animazione destinati a un pubblico adulto possono essere un'enorme business. Spider-Man: Un Nuovo Universo è stato il primo film della Sony a vincere l'Oscar per il miglior film d'animazione e molti lo considerano il miglior film su Spider-Man mai realizzato.

Spider-Man: Un nuovo universo, 5 motivi per cui è il miglior adattamento Marvel di sempre

"Siamo così fortunati ad avere Joaquim, Justin e Kemp nel team Spider-Verse", hanno detto Lord e Miller in una dichiarazione a Variety. "Siamo grandi fan del lavoro di Joaquim, che rende i suoi personaggi così sinceri e unici, e può raccontare una storia emozionante con una sequenza d'azione come fa un musical attraverso una canzone. Justin è un regista anticonformista che persegue incessantemente innovazione visiva ed effetto sorpresa, ma sempre a sostegno della narrazione emotiva. Il lavoro di Kemp è incisivo, ambizioso e divertente - possiede la saggezza di uno scrittore e il cuore di un regista - sa sempre cosa conta in ogni scena. Tutti e tre impreziosiscono ogni progetto che intraprendono e miglioreranno sicuramente il nostro. Onestamente, ci piacciono e ci auguriamo che lavorare insieme a questo film per i prossimi anni ci permetta di diventare loro amici".

L'uscita di Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 è fissata per il 7 ottobre 2022.