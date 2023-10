Spider-Man: Freshman Year, svelata la potenziale data d'uscita della serie Marvel?

Spider-Man: Freshman Year è in lavorazione da un bel po' di tempo, ma il suo debutto potrebbe essere più vicino di quanto pensiate: un nuovo annuncio avrebbe rivelato la finestra di uscita e l'intero cast vocale della nuova serie animata.

I Marvel Studios avevano annunciato per la prima volta la serie d'animazione su Spider-Man nell'ambito del Disney+ Day del 2021, ma purtroppo negli anni successivi sono stati rivelati pochi altri dettagli. Il progetto è stato realizzato da Polygon Pictures, un importante studio che ha realizzato anime come Pacific Rim: The Black, la trilogia di Godzilla di Netflix e altri ancora, e adesso questo nuovo Spider-Man potrebbe arrivare già l'anno prossimo.

Secondo un elenco di copyright, Spider-Man: Freshman Year potrebbe uscire intorno al 2 novembre 2024, con un completamento previsto per l'"Episodio 101" che potrebbe essere stimato intorno al 15 dicembre di quest'anno. Questi dati sono tutt'altro che ufficiali e potrebbero cambiare in qualsiasi momento, ma sono anche accompagnati dalla potenziale rivelazione dell'intero cast vocale presente nel primo episodio della serie.

Spider-Man: Freshman Year, svelata la possibile finestra di lancio della serie su Disney+

Secondo quanto si legge, il cast vocale del primo episodio comprende attori del calibro di Hudson Thames (che tornerà da What If...? ) nel ruolo di Peter Parker, Eugene Byrd (Spidey e i suoi fantastici amici, 8 Mile) nel ruolo di Lonnie Lincoln, Grace Song (Kidding) nel ruolo di Nico Minoru, Hugh Dancy (Hannibal) nel ruolo di Otto Octavius, Kari Wahlgren (FLCL, Rick and Morty) nel ruolo di zia May e Zeno Robinson (My Hero Academia, Pokemon Master Journeys: The Series) nel ruolo di Harry Osborn.

Che sia la volta buona per questo atteso show animato?