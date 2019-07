Spider-Man: Far From Home, in piazza San Marco un evento immersivo

Spider-Man: Far From Home ritornerà a Venezia per regalare ai fan un evento immersivo organizzato nella suggestiva cornice di Piazza San Marco.

Spider-Man: Far From Home sta per arrivare nelle sale e l'Uomo Ragno "volerà" su Venezia, dove sono ambientate alcune spettacolari sequenze del cinecomic, nella serata di domani, 3 luglio. In piazza San Marco, a partire dalle 22.00 la notte veneziana sarà illuminata da una performance che promette di essere spettacolare: un evento immersivo della durata di 20 minuti che mixerà vari elementi e farà vivere in area marciana un'esperienza da ricordare con i personaggi del film.

Lo spettacolo dedicato a Spider-Man: Far From Home, unico nel suo genere e per la prima volta ospitato a San Marco, prevede la proiezione sulla facciata di Palazzo Ducale, sulla facciata sud-est del campanile e su uno schermo olografico posizionato tra le due colonne del Todaro di un video mapping raffigurante una serie di animazioni del super eroe. Sarà possibile assistere allo spettacolo gratuitamente, fino al riempimento della piazza. Lo show verrà replicato a seguire nell'arco della serata.

Il 4 luglio, alle 21.00, solo per il pubblico veneziano, ci sarà poi la possibilità di vedere il film in anteprima europea nei cittadini Rossini di Venezia e IMG Candiani di Mestre.

L'evento è stato ideato e realizzato dall'agenzia di comunicazione Micromegas in collaborazione con il Comune di Venezia, Sony Pictures, che ha prodotto il film, e Warner Bros. Entertainment Italia.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).