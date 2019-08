Spider-Man: Far From Home torna nelle sale USA con 4 minuti di scene inedite

Spider-Man: Far From Home: il 29 agosto il pubblico in USA e Canada avrà modo di (ri)vedere il film in una versione inedita.

Spider-Man: Far From Home - Un'immagine dal primo trailer

Spider-Man: Far From Home in una versione con scene inedite: Il 29 agosto il pubblico nordamericano - USA e Canada - avrà modo di (ri)vedere il film Marvel con delle sequenze aggiunte per la nuova release.

La Sony ha infatti annunciato che determinate sale, principalmente quelle IMAX, proietteranno il campione d'incassi targato Marvel in una nuova edizione estesa, con una sequenza d'azione aggiuntiva di circa 4 minuti. Un regalo per i fan che hanno decretato il grande successo di Spider-Man: Far From Home, che ha recentemente battuto Skyfall come miglior incasso Sony di sempre a livello globale ed è diventato il primo film di Spider-Man a superare il traguardo del miliardo di dollari nel mondo (è anche l'unica uscita non-Disney del 2019 ad aver raggiunto quella soglia finora).

Spider-Man: Far From Home, perché è l'epilogo perfetto della Fase Tre del Marvel Cinematic Universe

Al momento non si sa se questa versione più lunga di Spider-Man: Far From Home sarà disponibile anche in Europa, come era accaduto recentemente per Avengers: Endgame, anch'esso redistribuito nelle sale con contenuti aggiuntivi. In quel caso, però, si trattava di sette minuti inseriti dopo i titoli di coda, e non di una scena reintegrata nel film stesso. Inclusa in quei sette minuti c'era una sequenza scartata con protagonista Hulk, che non andò giù a tutti i fan in quanto palesemente incompleta a livello di effetti speciali.

Quanto a Spider-Man, il nuovo film pone apertamente le basi per una terza avventura, ma ad oggi non vi è ancora stata alcuna conferma al riguardo. Questo perché l'annuncio spetta alla Sony e non alla Marvel, ragion per cui il futuro di Peter Parker non faceva parte della presentazione della Fase Quattro che ha avuto luogo al Comic-Con di San Diego. Molto probabilmente, visti anche gli incassi, un terzo film con protagonista Tom Holland si farà, forse per l'estate 2021, mantenendo l'intervallo di due anni tra un lungometraggio e l'altro. Qualora ciò si avverasse, sarebbe la prima volta che nel medesimo anno solare escono in sala quattro film del Marvel Cinematic Universe.