Spider-Man: far From Home, le scene eliminate diventano un divertente video

Con l'arrivo imminente dell'edizione home video di Spider-Man: Far From Home, è stato diffuso un video che racchiude alcune scene eliminate dal film davvero divertenti.

Spider-Man: Far From Home si prepara all'uscita in blu-ray con un video che racchiude alcune delle scene eliminate dal film (ma presenti nella versione estesa), che saranno preziose per tutti i fan di Peter Parker.

Come mai? Perchè contengono la famosa "Peter's To-Do List", l'elenco delle cose di cui il giovane Parker deve occuparsi prima di poter partire spensierato con i compagni di scuola alla volta dell'Europa.

Vediamo così Tom Holland impegnato a risolvere l'eterno problema delle prese statunitensi diverse da quelle del Vecchio Continente, così, come riporta il primo punto sulla lista, per risolvere il problema si rende necessario l'acquisto del famoso adattatore. E non si può partire neppure senza il passaporto, ma qui Peter è costretto a barare perchè se c'è qualcosa che non differisce tra America ed Europa, impariamo dal cortometraggio, quelle sono le file interminabili negli uffici pubblici.

Watch Peter prepare for his European class trip in these "Peter's To-Do List" #SpiderManFarFromHome deleted scenes (which were included in the film's extended cut)! (2/2) pic.twitter.com/YA8H4qUSwE — MCU Direct (@MCU_Direct) September 25, 2019

Dopo aver assicurato quei furfanti del ristorante alla giustizia (potete vederlo nella seconda parte del video), il giovane Spider-Man sembra finalmente pronto per partire, perchè anche i supereroi, di tanto in tanto, hanno bisogno di una vacanza.

Anche i fan italiani di Spider-Man avranno la possibilità di vedere presto il corto in questione con tanto di sottotitoli: dal 5 novembre Spider-Man: Far From Home sarà disponibile in 4K Ultra HD, blu-ray e DVD anche nel nostro Paese con un'edizione in cui saranno presenti questo video come molti altri contenuti speciali.