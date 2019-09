Spider-Man: Far From Home contiene molti indizi del tradimento di Mysterio

Spider-Man: Far From Home, fin dall'inizio, contiene molti indizi del tradimento di Mysterio visibili solo a un occhio attento.

Spider-Man: Far From Home conterrebbe molti indizi del tradimento di Mysterio. L'uscita del film in versione home video ha spinto i fan a guardare e riguardare il film scoprendone i segreti difficili da cogliere alla prima visione e diffondendoli su Reddit.

Spider-Man - Far From Home, un primo piano di Tom Holland

Mysterio compare svariate volte in Spider-Man: Far From Home, anche prima di essere presentato a Peter Parker. All'aeroporto, Peter passa davanti a Quinten Beck, camuffato con occhiali da sole e camicia hawaiana. Anche i suoi scagnozzi compaiono varie volte nel film, impegnati a tenere d'occhio Peter Parker.

Chris McKenna ed Erik Sommers, autori dello script, hanno infarcito la storia di questi momenti in modo che gli spettatori non diventino consapevoli dei trucchi di Mysterio fino al climax, quando lo schema di Quentin Beck viene rivelato e lui celebra il successo col il suo team:

"Quentin 'seduce' Peter Parker, sapevamo che questa scena sarebbe stata cruciale. Abbiamo scritto pensando a una scena nel bar, in cui i due escono insieme dopo la battaglia di Molten Man, e tutto viene rivelato."

Spider-Man: per i registi di Avengers: Endgame, Sony ha commesso "un tragico errore"