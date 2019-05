Spider-Man: Far From Home: il cast sorprende i fan a Disneyland!

Le star di Spider-Man: Far From Home hanno visitato a sopresa Disneyland in California lasciando di stucco i fan, che hanno inondato i social con foto e video.

Il cast di Spider-Man: Far From Home ha fatto una visita a sorpresa a Disneyland in California, lasciando letteralmente di stucco tutte le persone presenti nel parco di divertimenti. Dopo l'iniziale smarrimento, ovviamente è scattato il delirio con classiche foto di rito, video, autografi. Tutto rigorosamente postato poi sui social.

Erano presenti praticamente tutte le star di Spider-Man: Far From Home da Tom Holland (che interpreta Spider-Man) con Zendaya Coleman (Michelle "MJ" Jones), Jacob Batalon (Ned) e Jake Gyllenhaal (Quentin Beck / Mysterio). Tutto è partito quando alcuni frequentatori del parco hanno posato con quello che sembrava essere un semplice ragazzo vestito come l'Uomo Ragno. In realtà sotto al costume c'era Tom Holland, il quale una volta riconosciuto, è stato poi raggiunto dagli altri protagonisti del film. Tutti hanno interagito per un po' i visitatori presenti e hanno posato insieme a loro per alcune foto nella zona denominata Hollywood Land.

Spider-Man: Far From Home -Mysterio

Spider-Man: Far From Home uscirà nelle sale italiane il prossimo 10 luglio e come per il capitolo precedente, vede al timone della regia Jon Watts, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Chris McKenna e Erik Sommers. La pellicola è ambientata in seguito alla la fine degli eventi accaduti in Avengers: Endgame, e segna ufficialamente la chiusura definitiva della terza fase del Marvel Cinematic Universe, come è stato già ben chiarito anche da produttore, Kevin Feige. Anche stavolta vedremo Spidey alle prese con nuove minacce contro la Terra proprio quando è in vacanza in Europa, ma Nick Fury non può certo permettersi di avere un supereroe in vacanza e lo rimette immediatamente in riga. Parte del film è ambientato a Venezia dove Peter Parker pare inizi a flirtare con MJ.