Spider-Man: Far From Home, si prevedono 150 milioni di dollari d'incasso al debutto

Spider-Man: Far From Home arriverà nei cinema americani martedì 2 luglio e online sono apparse le prime previsioni relative agli incassi che otterrà il cinecomic interpretato da Tom Holland al suo debutto, arrivando a quota 154 milioni di dollari.

La scelta di distribuire nelle sale americane il cinecomic prodotto da Sony martedì 2 luglio potrebbe infatti essere determinante nel tentativo di stabilire un nuovo record grazie alle vacanze relative alle festività del 4 luglio.

La cifra delle previsioni relative agli incassi non può quindi che essere influenzata dal periodo favorevole e un articolo di Variety sottolinea che i sei giorni di presenza nelle sale rappresenteranno un punto a favore per scalare le classifiche relative alle cifre guadagnate dai film, statistiche che non tengono conto dell'effettivo numero di giorni di programmazione. Spider-Man: Far From Home dovrebbe quindi superare di oltre 40 milioni di dollari gli incassi ottenuti dal primo capitolo della storia della nuova versione di Peter Parker, arrivato a quota 117 milioni nel weekend di apertura e 334 milioni di dollari ottenuti sul territorio americano prima di essere rimosso dalla programmazione delle strutture cinematografiche statunitensi.

Il cinecomic dovrebbe inoltre sfruttare il suo legame con Avengers: Endgame, considerando che anche nei trailer si svela quanto la trama sia influenzata dagli eventi al centro del film diretto dai fratelli Russo.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà proprio dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar, prossimamente sul grande schermo con Aladdin. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).