Spider-Man: Chris Evans avrebbe voluto essere l'uomo ragno... ma senza maschera

Chris Evans ha svelato il suo amore per Spider-Man, ma il suo costume non è mai stato tra i suoi preferiti per via della maschera.

Chris Evans, che per anni ha interpretato Captain America nell'universo cinematografico Marvel, ha svelato che Spider-Man è sempre stato il suo supereroe preferito da quando era bambino e ha sognato molte volte di interpretarlo ma il costume del personaggio gli avrebbe creato qualche problema per via del suo odio per la maschera.

Avengers: Endgame, un momento del film con Chris Evans

In una nuova intervista con STYLE, Chris Evans ha infatti raccontato del suo infinito amore per Spider-Man, di come da bambino avrebbe voluto arrampicarsi sui muri come lui e salvare l'umanità, ma ha sempre avuto un ripudio per la sua maschera: "Amo Captain America, ma è stato Spider-Man l'eroe della mia infanzia. Avrei adorato girare scene in cui mi arrampico sui grattacieli e ondeggio da un edificio all'altro. Ma avrei odiato indossare quella maschera. Sono molto claustrofobico e dubito sarei riuscito a indossare quel costume con quella maschera per tutte quelle ore ogni giorno sul set. Preferisco di gran lunga il costume di Captain America, che penso sia comunque più fico".

Quindi, nonostante la sua ammirazione per le gesta di Peter Parker, Chris Evans si è immedesimato negli anni molto meglio in Captain America, un personaggio che rimarrà nella storia della sua carriera e il cui percorso narrativo pare essersi concluso in Avengers: Endgame.

Chris Evans: "Con Captain America ho chiuso"

Nel film del 2019, infatti, Capitan America sarebbe morto durante la battaglia finale contro Thanos. Ma, in realtà ha ottenuto il finale più dolce di tutti: grazie alla nuova tecnologia dei viaggi nel tempo, Steve Rogers è tornato indietro nel tempo agli anni '40 per vivere una vita tranquilla con Peggy Carter.

Anche se non lo rivedremo nell'universo cinematografico Marvel, possiamo apprezzare Chris Evans tornerà a recitare nella miniserie In difesa di Jacob, in programma su Apple TV+, basata sull'omonimo romanzo di William Landay.