Chris Evans: “Con Captain America ho chiuso”

Avengers: Endgame, l'incontro tra Robert Downey Jr. e Chris Evans

Chris Evans ha confermato che molto probabilmente non lo rivedremo nei panni di Captain America. Due giorni fa l'attore dei film Marvel è stato ospite del Graham Norton Show, e nel corso dell'intervista gli è stato chiesto se la sua esperienza nei panni di Steve Rogers possa essere considerata chiusa.

La risposta di Evans: "Sì, credo di sì. È stata una bella esperienza e l'abbiamo portata a termine in modo tale che sarebbe rischioso tornarci, a mio parere. Penso che sia meglio lasciare tutto così com'è." L'attore si riferisce al finale dell'ultimo film degli Avengers, dove Rogers, dopo aver rimesso a posto tutte le Gemme dell'Infinito, rimane nel passato insieme all'amata Peggy Carter, e riappare poi nel presente visibilmente invecchiato, affidando lo scudo di Captain America all'amico Sam Wilson, alias Falcon. Una scelta saggia, anche se lo stesso Evans pochi mesi fa si era detto disposto a tornare se le circostanze fossero quelle giuste.

Avengers: Endgame, analisi del finale: il Marvel Cinematic Universe è morto, lunga vita al MCU!

In difesa di Jacob: Chris Evans e Betty Gabriel in una scena del primo episodio

Chris Evans è stato Steve Rogers in ben nove occasioni, dal 2011 al 2019 (escluso il post-credits di Ant-Man, che è una sequenza tratta da Captain America: Civil War), il che lo rende l'attore con più presenze nei film del Marvel Cinematic Universe dopo Samuel L. Jackson (undici) e Robert Downey Jr. (dieci). Potremmo eventualmente sentire la sua voce nella serie animata Marvel's What If...?, su Disney+ il prossimo anno e incentrata su esiti alternativi degli eventi del MCU, anche se per ora Evans non è tra gli attori annunciati (ma sappiamo che un episodio racconterà cosa sarebbe accaduto se Peggy Carter fosse diventata Captain America).

Finita l'esperienza Marvel, l'attore è stato apprezzato da critica e pubblico nel giallo Cena con delitto - Knives Out, di cui è in lavorazione un sequel, e nelle ultime settimane lo si è potuto vedere su Apple TV+ nella miniserie In difesa di Jacob, di cui è anche produttore esecutivo.