Spider-Man: Brand New Day sfiora il record al box office italiano: oltre 4 milioni al debutto

Il nuovo film con Tom Holland firma il miglior debutto della saga in Italia, supera l'apertura di Spider-Man: No Way Home e diventa il secondo miglior esordio di sempre per un cinecomic nel nostro Paese

Un esordio fortissimo quello Spider-Man: Brand New Day al box office italiano. Il nuovo capitolo dedicato all'Uomo Ragno ha incassato 4.020.018 euro nella prima giornata, mercoledì 29 luglio 2026, portando al cinema 516.885 spettatori in 468 sale, secondo i dati Cinetel.

Spider-Man: Brand New Day, il sorriso di Tom Holland

Il film diretto da Destin Daniel Cretton ha conquistato immediatamente il primo posto del botteghino, distanziando nettamente tutta la concorrenza: al secondo posto si trova Odissea, che nella stessa giornata ha raccolto 1.062.556 euro con 142.699 presenze.

Il debutto di Spider-Man: Brand New Day vale quindi quasi quattro volte l'incasso giornaliero del secondo classificato e rappresenta una delle aperture più importanti mai registrate per un cinecomic. Il risultato segna infatti il miglior esordio di sempre per il franchise di Spider-Man in Italia e il miglior debutto mai ottenuto da un film Sony Pictures nel nostro Paese. Il precedente record apparteneva a Spider-Man: No Way Home, che nel 2021 aveva aperto con 2.915.722 euro.

Il nuovo film con Tom Holland supera inoltre il debutto di numerosi blockbuster recenti, confermandosi come uno degli eventi cinematografici più rilevanti dell'estate italiana. Nonostante il risultato straordinario, però, Spider-Man: Brand New Day non conquista il record assoluto del box office italiano.

Tra i cinecomic resta davanti Avengers: Endgame, che nel 2019 aveva esordito con 5.167.655 euro. Considerando invece tutti i film distribuiti nelle sale italiane, il primato appartiene a Buen Camino di Checco Zalone, che aveva registrato un primo giorno da 5.671.922 euro.

Il film Marvel-Sony si posiziona quindi al secondo posto nella storia dei cinecomic italiani, un risultato che conferma la forza commerciale del personaggio anche dopo anni di presenza sul grande schermo.

Spider-Man: Brand New Day domina il box office del 29 luglio

Spider-Man: Brand New Day, un momento d'azione del film

Il debutto di Spider-Man: Brand New Day ha cambiato immediatamente gli equilibri del box office italiano. Nella giornata del 29 luglio 2026, il nuovo film con Tom Holland ha incassato 4.020.018 euro, portando al cinema 516.885 spettatori e conquistando il primo posto della classifica Cinetel.

Il distacco dagli altri titoli in programmazione è stato netto: al secondo posto si è piazzato Odissea, che nello stesso giorno ha raccolto 1.062.556 euro con 142.699 presenze (ma globalmente ha raggiunto un incasso di 727,9 milioni di dollari).

Alle sue spalle, il resto della classifica ha registrato numeri molto più contenuti: Minions & Monsters ha chiuso la giornata con 41.339 euro, mentre Toy Story 5 ha raccolto 16.961 euro. La partenza di Brand New Day non rappresenta quindi soltanto un grande debutto per la saga, ma anche una delle aperture migliori degli ultimi anni nel mercato italiano.