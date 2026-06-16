Tom Holland conferma per la prima volta le nozze con Zendaya: “C’erano tutti”

Dopo infiniti rumor, un diamante gigante al dito e foto fake circolate nelle ultime settimane, l'attore di Spider-Man ha parlato per la prima volta del matrimonio con la co-star.

Il matrimonio più chiacchierato di Hollywood, e anche quello più segreto, potrebbe non essere più solo un rumor. Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposati davvero e a confermarlo per la prima volta sarebbe proprio la star britannica che, in un'intervista, ha parlato in modo enigmatico ma inequivocabile del grande evento.

Rivederli insieme sul red carpet di Spider-Man: Brand New Day dopo anni ha mandato in tilt i tantissimi fan della coppia, che è indubbiamente una delle più affiatate e belle dello star system. Ma anche riservatissima per quanto riguarda la vita privata.

Dopo le infinite indiscrezioni, l'anello spuntato al dito di Zendaya e le foto finte (o forse no, a questo punto) circolate nel web, evidentemente Tom Holland non si è più tenuto il famigerato cecio in bocca. D'altronde non è certo famoso per non fare spoiler.

Tom Holland e Zendaya sposi: è tutto vero

Tom Holland e Zendaya

Le voci sulle nozze avevano iniziato a rincorrersi con insistenza già dopo i Golden Globes del gennaio 2025, quando Zendaya si era presentata con un vistoso anello di diamanti che aveva immediatamente intercettato l'occhio vigile del gossip.

Da quel momento in poi le indiscrezioni non hanno più smesso di circolare. Ad alimentarle ulteriormente era stato anche Law Roach, storico stylist e grande amico dell'attrice, che mesi fa aveva dichiarato ad Access Hollywood che "il matrimonio è già avvenuto" e che il pubblico se lo era lasciato sfuggire. Parole che Zendaya non aveva mai smentito veramente, scegliendo di mantenere il massimo riserbo anche quando l'argomento era finito al centro delle interviste.

Adesso però è Tom Holland a cedere. In un'intervista a Esquire, l'attore ha raccontato un curioso episodio legato ad alcune immagini generate con l'intelligenza artificiale che lo mostravano insieme alla co-star e compagna durante presunti festeggiamenti sul Lago di Como. Scatti completamente falsi, ma diventati virali in pochissimo tempo, tanto da convincere molte persone che fossero autentici. Tra queste anche sua nonna, che aveva iniziato a chiedersi come mai non fosse stata invitata.

Ed è proprio qui che arriva la frase che confermerebbe tutto. Quando gli è stato chiesto se avesse dovuto informare o rassicurare altri familiari, Holland ha risposto: "No, perché c'erano tutti". Una risposta che dà adito a varie interpretazioni: semplice battuta, conferma velata o modo elegante per suggerire qualcosa senza entrare nei dettagli? Qualunque sia la verità, quelle poche parole sono bastate a alimentare le speculazioni sulla coppia.

Le parole più dolci: "Ho trovato la mia persona"

Subito dopo, Holland ha chiuso la porta ai dettagli più privati: "Questo è tutto quello che avrete su questo argomento", ha precisato. Ma se sulle nozze resta con la bocca (semi) cucita, su Zendaya ha scelto parole molto tenere: "Ho trovato la mia persona", ha detto.

L'attore ha definito Zendaya la sua migliore amica, con la quale ha un rapporto esclusivo e con cui può essere se stesso fino in fondo. Ha poi ammesso di non essersi mai sentito così felice, protetto e sostenuto come quando è con lei.

Ha spiegato quanto sia importante avere accanto qualcuno che comprenda davvero la pressione del loro lavoro, fatto di set, red carpet, aspettative e continue attenzioni. Secondo Holland condividere quella stessa realtà permette loro di sostenersi in un modo unico, difficile da spiegare a chi non vive quel mondo dall'interno.

Dal set di Spider-Man alla favola di Hollywood

Un amore nato sul set di Spider-Man

La loro storia è cominciata nel 2016, sul set di Spider-Man: Homecoming, quando Zendaya fece il provino per il ruolo di Michelle "MJ" Jones. Holland ha ricordato di essere stato subito entusiasta all'idea di lavorare con lei e ha raccontato che l'audizione fu talmente convincente da non lasciare dubbi.

Secondo il suo ricordo, appena Zendaya uscì dalla stanza la produttrice Amy Pascal capì immediatamente che il ruolo sarebbe stato suo. Il resto, ormai, è storia: una complicità nata davanti alla macchina da presa e diventata, anno dopo anno, una delle relazioni più amate e osservate di Hollywood.