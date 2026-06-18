Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink si nasconde nel nuovo trailer? La teoria di Jean Grey si rafforza

Il secondo trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day ha rilanciato con forza la teoria secondo cui il villain incappucciato del film potrebbe essere proprio il personaggio di Sadie Sink: ecco perchè

Il secondo trailer di Spider-Man: Brand New Day ha entusiasmato così tanto i fan che via social la speranza sembra unanime: sarà questo il miglior film con protagonista Peter Parker? La nuova clip ha però anche riacceso una delle domande che da mesi alimentano le discussioni intorno ai prossimi film del MCU: chi interpreta davvero Sadie Sink?

Nonostante manchino poche settimane all'uscita nelle sale (fissata in Italia per il 29 luglio), Marvel continua infatti a mantenere il massimo riserbo sul personaggio affidato alla star di Stranger Things, una scelta insolita che ha contribuito ad alimentare numerose teorie.

Tra le ipotesi più discusse c'è quella che vede Sink nei panni di Jean Grey, uno dei personaggi più iconici degli X-Men, già portata al cinema da Famke Janssen e Sophie Turner. Una voce che circola da tempo e che, secondo molti osservatori, avrebbe trovato nuovi elementi a sostegno proprio grazie alle immagini mostrate nelle ultime ore.

Il misterioso personaggio incappucciato nel trailer è Sadie Sink?

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland alle prese coi suoi lancia-ragnatele

Nel nuovo video compare ancora una volta una figura incappucciata avvolta da un pesante mantello, già intravista nei materiali diffusi nei mesi scorsi, compreso un trailer leaked. Marvel evita accuratamente di mostrarne il volto, lasciando il personaggio quasi completamente immerso nell'ombra e rendendo impossibile qualsiasi identificazione certa.

Intorno al minuto 1:30 però il trailer sembra suggerire un collegamento con Bruce Banner, interpretato da Mark Ruffalo. Attraverso una serie di rapidi stacchi di montaggio, la clip alterna infatti le immagini del misterioso individuo a quelle di Banner e di Hulk, portando lo spettatore a credere che possano essere la stessa persona.

Una teoria che però non convince tutti. Analizzando le inquadrature nel dettaglio, diversi fan hanno evidenziato differenze tra il personaggio incappucciato e Banner, sostenendo che Marvel stia volutamente cercando di depistare il pubblico. Anche alcune immagini promozionali diffuse in precedenza continuano ad alimentare i sospetti, soprattutto tra chi ritiene che dietro il cappuccio possa nascondersi proprio Sadie Sink.

Perché la teoria "Jean Grey" continua a convincere i fan

Stranger Things: Sadie Sink nell'episodio Caro Billy

A rendere particolarmente interessante questa ipotesi è il fatto che Marvel non abbia ancora confermato ufficialmente il ruolo dell'attrice. Nella maggior parte dei casi lo studio rivela con largo anticipo l'identità dei personaggi interpretati dai protagonisti dei propri film, pur mantenendo segreti gli aspetti più importanti della trama. Nel caso di Sadie Sink, invece, il silenzio è stato pressoché totale.

Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, l'attrice potrebbe interpretare una nuova versione di Jean Grey destinata a diventare centrale nel futuro del MCU. L'ipotesi appare plausibile anche alla luce di ciò che si sa, e nel nuovo trailer si vede, sul misterioso villain del film: una figura capace di prendere il controllo dei corpi altrui e di passare da una persona all'altra. Un potere del genere sarebbe perfettamente compatibile con una potente telepate come Jean Grey.

A rafforzare ulteriormente le speculazioni anche la frase che si sente pronunciare dal personaggio misterioso. Quando Peter Parker (Tom Holland) entra in un luogo devastato, una voce dice: "Non la farai franca". Un tono molto simile a quella frase - "Sei un disastro, Spider-Man. Non intralciarmi. Altrimenti, non saranno solo i tuoi amici a non ricordarsi chi è Peter Parker" - presente in un trailer leaked ma poi cancellata da quello ufficiale diffuso a marzo.

A quel punto, inoltre, si può sentire Bruce Banner rispondere: "Ma lui potrebbe riuscirci". Subito dopo vediamo ancora una volta la figura incappucciata davanti a diversi computer e a tre grandi finestre. Tanto basterebbe dunque anche per escludere che il personaggio avvolto nel mistero sia Banner.

Per il momento non esistono conferme ufficiali, ma il nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day sembra aver ottenuto l'effetto opposto rispetto a quello desiderato: invece di spegnere le teorie, ha finito per renderle ancora più convincenti agli occhi dei fan.