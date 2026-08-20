Spider-Man è il supereroe preferito degli italiani: Brand New Day è il cinecomic più visto nei nostri cinema

Numeri da record al botteghino italiano per Spider-Man: Brand New Day. Il film con Tom Holland e Zendaya è il cinecomic più visto sul grande schermo.

Record. Nell'epoca dei cinecomic ad alto budget la sfida era alquanto complicata. Con 33.262.422 milioni di euro di incasso e 4.133.535 milioni spettatori nelle sale Spider-Man: Brand New Day ha stabilito un traguardo storico nel nostro Paese, diventando il cinecomic di maggior successo e più visto di sempre.

Gli incassi italiani e quelli globali

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland in costume sul set

Il risultato italiano riflette un successo straordinario su scala globale, dove la pellicola ha superato la soglia dei due miliardi di dollari in soli 19 giorni, diventando il secondo film più rapido della storia a raggiungere questa cifra ed entrando nel ristrettissimo club di appena otto opere cinematografiche (mettendo nel mirino sia Avengers: Infinity War che Star Wars - Il risveglio della Forza). Sia in Italia sia a livello internazionale, il titolo rappresenta il più grande incasso di sempre per la Sony, superando il precedente record di Spider-Man: No Way Home.

I numeri da record Spider-Man: Brand New Day

Inoltre, Spider-Man: Brand New Day, molto apprezzato anche dalla critica, ha conquistato una serie imponente di record al box office italiano: ha ottenuto il miglior fine settimana d'esordio del 2026 e il più alto di sempre per un'uscita estiva nel mese di luglio, oltre al miglior debutto per un film Marvel in un weekend non festivo e per un titolo incentrato su un singolo supereroe.

Il progetto segna anche la miglior partenza di sempre per il franchise dell'Uomo Ragno. A livello generale, il film con Tom Holland e Zendaya si attesta come secondo miglior debutto per una produzione statunitense da marzo 2021 e per un cinecomic Marvel - preceduto soltanto da Avengers: Endgame -, posizionandosi infine come terzo miglior weekend di lancio di sempre per un film americano distribuito in Italia. Dimostrazione di quanto il bel Paese ami "l'amichevole Spider-Man di quartiere".