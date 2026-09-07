Io sono ancora qui stasera su Rai 3, trama e cast del film premio Oscar tratto da una storia vera

Questa sera, lunedì 7 settembre, alle 21.20 su Rai 3, appuntamento in prima visione con Io sono ancora qui (Ainda estou aqui), il film drammatico e biografico diretto da Walter Salles. Uscito nel 2024 e ambientato nel Brasile degli anni Settanta, il film racconta una pagina dolorosa della storia del Paese attraverso la vicenda della famiglia Paiva. Nel cast spiccano Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro. Il lungometraggio, della durata di circa 135 minuti, è una produzione tra Brasile e Francia.

Io sono ancora qui, cosa succede nel film: la trama

Rio de Janeiro, 1971. Il Brasile è stretto nella morsa della dittatura militare e anche nella quotidianità della famiglia Paiva si avverte il peso di un clima politico sempre più repressivo. Eunice e Rubens Paiva vivono con i loro cinque figli cercando di preservare una normalità fatta di affetto, amici, risate e momenti familiari, nonostante la paura che circonda il Paese.

Rubens Paiva, ex deputato e oppositore del regime, è però nel mirino delle autorità. Un giorno viene prelevato dalla sua abitazione e arrestato. Da quel momento la sua famiglia non avrà più notizie certe sulla sua sorte. La sua scomparsa segna una frattura definitiva nella vita dei Paiva e costringe Eunice ad affrontare una realtà che non avrebbe mai immaginato.

Io sono ancora qui: i protagonisti del film

Rimasta sola con i figli, Eunice deve trovare la forza per andare avanti e proteggerli, mentre cerca di capire cosa sia realmente accaduto al marito. La sua battaglia, inizialmente privata, diventa progressivamente qualcosa di molto più grande: una lotta per la verità e per la memoria delle vittime della dittatura brasiliana.

Il film segue così il percorso di una donna che, di fronte al silenzio delle istituzioni e all'assenza di risposte, decide di non arrendersi. La storia personale di Eunice si trasforma in una testimonianza della resistenza civile e nella ricerca di giustizia per i tanti desaparecidos del regime. La stessa Mostra di Venezia ha presentato il film come la storia di una madre costretta a reinventarsi dopo che un atto di violenza arbitraria distrugge la vita della sua famiglia.

Il cast di Io sono ancora qui

A interpretare Eunice Paiva è Fernanda Torres, protagonista di una performance che ha ricevuto numerosi riconoscimenti e che ha contribuito in maniera decisiva al successo internazionale del film. Fernanda Montenegro interpreta invece Eunice negli anni della maturità, mentre Selton Mello veste i panni di Rubens Paiva. Nel cast figurano inoltre Valentina Herszage, Maeve Jinkings, Humberto Carrão e altri interpreti brasiliani.

Alla regia c'è Walter Salles, autore di film celebri come Central do Brasil e I diari della motocicletta. Per Salles, Io sono ancora qui rappresenta anche un progetto particolarmente personale: il regista conosceva la famiglia Paiva e ha trasformato una vicenda familiare profondamente legata alla storia del Brasile in un racconto cinematografico sulla memoria e sulla ricerca della verità.

Da una storia vera al grande schermo

Io sono ancora qui è tratto dal libro di memorie Ainda Estou Aqui di Marcelo Rubens Paiva, figlio di Rubens ed Eunice. Il film prende quindi spunto da una vicenda realmente accaduta: la scomparsa di Rubens Paiva durante la dittatura militare brasiliana e la lunga battaglia della sua famiglia per conoscere la verità.

La vicenda privata dei Paiva diventa così lo strumento attraverso cui Walter Salles racconta anche un'intera epoca storica. Al centro non ci sono soltanto la repressione e la violenza politica, ma soprattutto le conseguenze che una dittatura può lasciare sulle famiglie e sulla memoria collettiva.

I premi e il successo internazionale

Il percorso di Io sono ancora qui è iniziato alla 81ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove il film è stato presentato in concorso nel 2024. Qui ha conquistato il Premio Osella per la migliore sceneggiatura, assegnato a Murilo Hauser e Heitor Lorega.

Il film ha poi ottenuto un successo internazionale culminato agli Oscar 2025, dove ha conquistato il premio per il miglior film internazionale, diventando il primo film brasiliano a vincere l'Academy Award in questa categoria. Fernanda Torres è stata inoltre candidata all'Oscar come miglior attrice.