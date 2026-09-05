Amore e morte in Namibia, trama cast e durata del thriller tedesco in prima visione tv

Amore e morte in Namibia arriva questa sera, sabato 5 settembre 2026, in prima visione su Rai 2, con appuntamento alle 21:20. Il film è un thriller tedesco del 2026 diretto da Florian Baxmeyer. La storia segue le vicende di Hannah, una contabile tedesca costretta a un viaggio d'emergenza in Africa dopo la misteriosa scomparsa di suo figlio Dominik, attivista ed esperto di tutela ambientale. Tra paesaggi mozzafiato e un'atmosfera carica di tensione, il film unisce l'azione del thriller d'inchiesta a una toccante vena romantica.

Amore e morte in Namibia, la trama del film

Hannah Jansen vive in Germania e conduce un'esistenza lontana dall'Africa, ma tutto cambia quando viene informata della morte del figlio Dominik, scomparso nel deserto della Namibia. La donna decide di partire immediatamente per cercare di capire cosa sia realmente accaduto e riportare il figlio a casa. Una volta arrivata sul posto, tuttavia, Hannah si accorge che dietro quella morte si nasconde qualcosa di molto più inquietante.

Le circostanze della scomparsa di Dominik presentano infatti numerosi elementi sospetti: un'auto manomessa, documenti compromettenti, gli interessi di una compagnia impegnata nell'estrazione dell'uranio e persino la misteriosa sparizione di un giornalista. Tassello dopo tassello, Hannah comprende di essere finita dentro una vicenda molto più grande di lei, nella quale entrano in gioco corruzione, interessi economici e pericolosi segreti.

Michael Klammer nel ruolo di Vincent e Hannah Jansen nei panni di Julia Koschitz

A darle una mano durante la sua ricerca è Vincent, una guida locale interpretata da Michael Klammer. L'uomo, inizialmente poco rassicurante e dai modi ruvidi, diventa progressivamente un alleato prezioso per Hannah. Tra i due nasce anche una componente sentimentale che aggiunge una dimensione romantica alla vicenda, senza però mettere in secondo piano il mistero legato alla morte di Dominik.

La ricerca costringe inoltre Hannah a confrontarsi con il rapporto difficile che aveva con il figlio e con una parte della sua vita che, fino a quel momento, aveva conosciuto soltanto in superficie. Il thriller assume così anche i contorni di un viaggio personale: per scoprire la verità sulla morte di Dominik, la donna dovrà prima di tutto conoscere davvero il figlio che credeva di conoscere.

Cast, personaggi e curiosità del film in prima visione tv

A interpretare la protagonista Hannah Jansen è Julia Koschitz, affiancata da Michael Klammer nel ruolo di Vincent e da Gustav Schmidt, che interpreta Dominik. Nel cast figurano inoltre Robert Maaser, Kathy Etoa, Samia Muriel Chancrin, Philippe Brenninkmeyer, Hendrik Heutmann, Thomas Arnold, Florentine Behrend e Martin Neuhaus.

Florian Baxmeyer è il regista di Amore e morte in Namibia

La regia è di Florian Baxmeyer, mentre la sceneggiatura è firmata da Klaus Arriens e Thomas Wilke. Il titolo originale del film è "Wo die Stille tötet - Mord in der Wüste", traducibile come Dove il silenzio uccide - Omicidio nel deserto. La produzione è tedesca ed è legata ad ARD Degeto Film e Bantry Bay Productions.

Una delle particolarità della pellicola è proprio l'ambientazione: il film è stato girato in Namibia e alle Isole Canarie, utilizzando paesaggi naturali che diventano parte integrante della storia. Il deserto non è soltanto lo scenario nel quale si svolgono le indagini di Hannah, ma contribuisce a creare un'atmosfera di isolamento e pericolo. Il lungometraggio è stato presentato in anteprima al Festival des deutschen Films di Ludwigshafen.

Dove vedere Amore e morte in Namibia in tv e in streaming e durata del thriller

Il film diretto dal regista tedesco Florian Baxmeyer andrà in onda stasera 5 settembre, su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Amore e morte in Namibia ha una durata di circa 100 minuti e terminerà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 2 lascerà spazio alla rubrica sportiva Sabato al 90°.