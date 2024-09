Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, l'uscita slitterà al 2027 per "ragioni creative"?

I fan dell'universo animato di Spider-Man dovranno attendere a lungo prima di vedere la conclusione, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse slitterà probabilmente al 2027.

Per godere della visione del capitolo finale della trilogia animata su Spider-Man, i fan dovranno probabilmente attendere il 2027. Giungono voci che l'uscita del terzo e ultimo capitolo, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, sia slittata per ragioni creative.

A diffondere il rumor è World of Reel. Uno dei motivi del ritardo nell'uscita della nuova avventura della trilogia da Oscar è certamente la concomitanza con Spider-Man 4 la cui pre-produzione, dopo una fase di stallo, procede con rapidità presso i Marvel Studios. Ma c'è di più, secondo il report Sony Pictures avrebbe scartato gran parte del lavoro fatto su Beyond the Spider-Verse a causa di una revisione creativa, ma gli animatori, in realtà, sarebbero sollevati all'idea di avere più tempo per lavorare sul sequel.

Lo slittamento nell'uscita di Spider-Man Beyond the Spider-Verse_ arriva dopo le polemiche sollevate dal team creativo di Spider-Man: Across the Spider-Verse, che ha denunciato le pessime condizioni di lavoro, causa dello slittamento nell'uscita del sequel, inizialmente prevista per marzo 2024.

Una scena di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Tutte le ragioni del ritardo

Nel 2023, subito dopo l'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sono emerse notizie sul possibile ritardo nell'uscita di Beyond the Spider-Verse, tra accuse di problemi nella produzione e artisti e animatori che denunciavano lo stallo del progetto. Come hanno recentemente dichiarato a ComicBook.com i produttori Phil Lord e Chris Miller, l'obiettivo è assicurarsi che lo Spider-Verse venga gestito correttamente, invece che fare lòe corse per assicurarsi una determinata data di uscita.

"Ci prenderemo il tempo necessario per rendere grande Beyond the Spider-Verse", ha detto Lord, prima che Miller aggiungesse: "E non affretteremo per rispettare una data di uscita che non si adatta."

Per quanto riguarda la trama, si prevede che Beyond the Spider-Verse affronterà le conseguenze del cliffhanger finale di Across the Spider-Verse, con Miles Morales (Shameik Moore) bloccato in un universo alternativo con una versione più malvagia di se stesso (Jharrel Jerome).