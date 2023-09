Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la troupe non parlerà del film: 'Si devono ancora riprendere'

Non è un segreto che Spider-Man: Across the Spider-Verse sia stata una produzione impegnativa per coloro che vi hanno lavorato.

La produzione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, secondo capitolo della trilogia di Sony Animation si è rivelata più faticosa e impegnativa del previsto, tant'è che gli artisti coinvolti non parleranno del terzo film, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, per avere il tempo di "recuperare" da tutto lo stress accumulato.

Durante una recente intervista concessa a Games Radar, al compositore del franchise, Daniel Pemberton, è stato chiesto cosa avrebbe potuto condividere sul prossimo film e non sembrava intenzionato a parlare del terzo capitolo. "Non posso parlarne", ha risposto ridendo.

"Tra tutti in questo film, c'è una sorta di patto: nessuno parlerà del prossimo film perché siamo ancora tutti in fase di recupero dal secondo".

Per quanto riguarda la difficile produzione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Pemberton ha aggiunto: "Ci sono stati più approcci diversi praticamente per ogni scena del film. I registi, i produttori e gli sceneggiatori volevano provare tutto e sono sempre stati impegnati a migliorare il film. Di conseguenza, si finisce per scrivere un'enorme quantità di musica che finisce nel cestino, ma sono abituato a questo come compositore".

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarà l'ultimo per Lord e Miller: "Siamo stanchi"

"Se si vogliono superare i limiti, ci si prepara a riempire il cestino con le cose che non funzionano, visto che potrebbero essere migliori", ha concluso il compositore.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stato posticipato dal suo slot del 29 marzo 2024 a data da destinarsi, c'è chi ipotizza uno slittamento addirittura al 2026.