Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, perché è stato rinviato di tre anni

Sarebbe dovuto uscire immediatamente dopo la seconda parte, ovvero l'acclamato Across the Spider-Verse, ma il terzo capitolo della storia di Miles Morales si farà attendere ancora

Sono anni ormai che aspettiamo di avere notizia sull'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ma fino ad ora non è emerso nulla di significativo, tranne per il fatto che adesso i registi e produttori della saga Phil Lord e Chris Miller hanno finalmente rivelato il motivo di tutta questa attesa.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, uscito nel 2023, sarebbe dovuto essere seguito quasi immediatamente dal terzo capitolo della saga, ma la Sony ha in seguito rimosso la pellicola dal suo calendario e rinviato il film di tre anni, programmandolo per giugno 2027.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, un'inquadratura del film

Il motivo dello slittamento di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Sebbene gli scioperi di Hollywood abbiano avuto un ruolo importante, anche diversi problemi di produzione hanno costretto Sony a prendere questa decisione. Ora, Lord e Miller hanno rivelato cosa è realmente accaduto.

"All'inizio era un unico film, ma era troppo lungo, quindi è stato diviso in due parti. Ma poi, guardando la seconda parte del film, ci siamo resi conto che non era solo una storia con un inizio, una parte centrale e una fine", ha dichiarato Miller.

Con Lord che ha aggiunto: "Sappiamo dove stavamo andando, ma dovevamo capire meglio cosa succedeva nel mezzo. E siamo giunti a una conclusione davvero meravigliosa, ovvero: quando la tua famiglia viene distrutta dalla tua vocazione, dai tuoi talenti, come fai a ricomporla? Come fai ad avere tutto questo?".

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una sequenza del film

La pressione e le aspettative hanno giocato un ruolo fondamentale

Questo ha messo molta pressione su Lord e Miller affinché Beyond the Spider-Verse fosse perfetto. Gli sceneggiatori e i produttori hanno ammesso che non sono solo forze esterne come i fan e i critici, che avevano amato il film precedente, a causare loro questa ansia.

"Siamo noi stessi a metterci più pressione. Nessuno ci mette più pressione di noi stessi, che vogliamo superare i nostri limiti ogni volta, vedere cose che non abbiamo mai visto prima e provare sensazioni che non abbiamo mai provato prima", ha spiegato Miller.

Lord ha concluso: "Il trucco principale è giocare liberamente e far capire a tutta la squadra che il loro compito è provare cose nuove, commettere errori, vedere dove questo può portare. E posso dire che ci stanno mettendo tutto l'impegno possibile".

Cosa racconterà Spider-Man: Beyond The Spider-Verse?

La trama ripartirà direttamente dal cliffhanger del secondo film, dove Miles si ritrova intrappolato in un'altra dimensione dopo gli eventi finali di Across the Spider-Verse.

Questo escamotage narrativo suggerisce che il nuovo film seguirà le sue difficoltà non solo nel tornare dalla sua famiglia e dai suoi amici, ma anche nel capire cosa significhi essere Spider-Man in un contesto multiversale ancora più vasto e imprevedibile.