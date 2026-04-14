Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, le prime immagini spettacolari del film

Alla CinemaCon in corso in questi giorni sono state mostrate le prime immagini del terzo film della trilogia su Miles Morales e la sensazione è quella di aver assistito a qualcosa di mai visto prima

Sony Animation è stata protagonista alla CinemaCon, dove ha presentato in anteprima alcune nuove immagini esclusive dell'attesissimo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, in uscita nell'estate del 2027.

I produttori Phil Lord e Christopher Miller, insieme ai registi Bob Persichetti e Justin K. Thompson, erano presenti all'annuale raduno degli esercenti per presentare in anteprima il loro tanto atteso sequel e mostrare per la prima volta le immagini ufficiali del film.

I realizzatori hanno anche confermato che il film sarà in formato PLF, una novità assoluta per la trilogia, anticipando: "Andremo in luoghi dove non avremmo mai potuto andare prima... Miles stringerà nuove amicizie... e dovrà confrontarsi con se stesso".

Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, una scena dal film

La descrizione del trailer mostrato alla CinemaCon

Le immagini provengono per lo più dall'inizio del film e, pur non contenendo spoiler particolari, sembrano confermare che il sequel del prossimo anno riprenderà immediatamente dopo gli eventi di Across the Spider-Verse, che si è concluso con il nostro Miles (Shameik Moore) intrappolato nell'universo sbagliato dal suo doppelgänger.

Come leggiamo nella descrizione di Variety, "il filmato contiene le immagini vivaci e fantasmagoriche che hanno reso così uniche le precedenti avventure di Spider-Verse. Miles legato a un sacco da boxe mentre veniva interrogato dallo zio Aaron e Prowler Miles che si aggirava furtivamente sul soffitto. Salta giù e si presenta freddamente a Spider-Man Miles, che cerca di spiegargli che deve tornare nel suo universo originale per salvare la vita di suo padre".

La descrizione prosegue: "Le due versioni alternative l'una dell'altra si scambiano insulti, ma Miles carica una scarica elettrica e si libera. Combatte contro il Miles malvagio e suo zio, e i suoi alleati dei due film precedenti si riuniscono per salvarlo. Tra questi ci sono Spider-Gwen, Spider-Ham, Spider-Noir, Peter B. Parker, Spider-Punk e due nuovi uomini alla guida di un furgone in fuga su un ponte che si sta alzando".

Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, Miles e Jefferson Davis

Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, Jefferson e Aaron Davis

Il motivo dello slittamento di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Sebbene gli scioperi di Hollywood abbiano avuto un ruolo importante, anche diversi problemi di produzione hanno costretto Sony a prendere questa decisione. Ora, Lord e Miller hanno rivelato cosa è realmente accaduto.

"All'inizio era un unico film, ma era troppo lungo, quindi è stato diviso in due parti. Ma poi, guardando la seconda parte del film, ci siamo resi conto che non era solo una storia con un inizio, una parte centrale e una fine", ha dichiarato Miller.

Con Lord che ha aggiunto: "Sappiamo dove stavamo andando, ma dovevamo capire meglio cosa succedeva nel mezzo. E siamo giunti a una conclusione davvero meravigliosa, ovvero: quando la tua famiglia viene distrutta dalla tua vocazione, dai tuoi talenti, come fai a ricomporla? Come fai ad avere tutto questo?".

Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, un'immagine di Spider-Punk

Quando esce al cinema la nuova avventura di Miles Morales

Questo secondo prequel della saga arriverà nelle sale il 18 giugno 2027, confermandosi come uno degli eventi cinematografici più attesi della prossima estate e segnando il ritorno del franchise sul grande schermo a diversi anni dal precedente capitolo, Spider-Man: Across the Spider-Verse.