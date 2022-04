Spider-Man: Across the Spiderverse, l'anteprima dal CinemaCon e novità sul terzo film

In occasione del CinemaCon sono stati mostrati alcuni footage e storyboard di Spider-Man: Across the Spiderverse, e rivelate novità sul terzo film della saga animata Marvel Sony.

Abbiamo da poco salutato un film di Spider-Man, che già è tempo di pensare al prossimo. In questo caso si tratta di Spider-Man: Across the Spider-Verse, secondo capitolo della saga animata Marvel Sony, di cui sono stati i primi 15 minuti durante il CinemaCon.

Alla celebre convention dedicata al mondo del cinema i produttori Phil Lord e Chris Miller hanno infatti introdotto i primi 15 minuti del film, che tuttavia sono ancora work in progress, quindi mostrati con scene sotto forma di storyboard o di animazioni in via di sviluppo.

La pellicola, secondo la descrizione di The Wrap, inizierebbe nell'universo di Gwen Stacy, Terra 65, dove Gwen sta discutendo con il padre poliziotto che cerca di dare la caccia a Spider-Woman, inconsapevole del fatto che stia rincorrendo proprio la figlia.

Ma quando arriverà Vulture (da un altro universo, sembrerebbe, visto lo stile grafico differente) a causare problemi a New York, Gwen interviene a suo rischio e pericolo, sapendo che la polizia sarà lì ad aspettarla.

E prima che Vulture possa darle il colpo di grazia, un altro arrivo da un altro universo... Lo Spider-Man 2099 Miguel O'Hara, che avevamo già visto nella scena post-credit del primo film.

Durante il combattimento contro Vulture, quest'ultimo rivela che la battaglia contro Kingpin [di Into the Spiderverse] ha aperto degli "strappi nel tessuto del Multiverso", in pratica dei portali da cui ogni sorta di villain è potuto passare per creare danni e confusione.

Ma attraverso questi portali non sono passati solo individui malintenzionati... A loro si aggiunge infatti Jessica Drew ovvero la Spider-Woman di Terra 404 (in dolce attesa), che aiuta gli altri due a liberarsi di Vulture.

Tuttavia, per Gwen i guai non sono finiti, dato che il padre la raggiunge e, puntandogli contro una pistola, la accusa dell'omicidio del Peter Parker di quell'universo. E dato che le sue suppliche non vengono ascoltate, Gwen decide infine di togliersi la maschera.

Il padre, visibilmente affranto, procede comunque con l'arresto, ma intervengono gli altri due Spider-Man ad aiutare Gwen e permetterle di scappare attraverso il Multiverso.

Intanto nella Brooklyn di Miles Morales, l'eroe sta per fare tardi all'incontro con il consulente per il college. L'intenzione di Miles è infatti quella di entrare al dipartimento di Fisica della Columbia University per lavorare a un progetto che permetterebbe viaggi nel Multiverso, anche per poter ritrovare Gwen. Ma è difficile tenere segreta la propria identità da supereroe dai suoi genitori, e loro iniziano ad avere dei sospetti.

Questo è quanto mostrato nel video, con Lord e Miller che hanno aggiunto informazioni sulla pellicola, come ad esempio il fatto che più di 1000 persone stanno lavorando alle sue animazioni (cifra record), o che nel film vi saranno ben 240 personaggi, e l'intero film sarà ambientato in sei differenti universi.

Infine, il terzo capitolo della saga cinematografica sarà invece intitolato Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, e uscirà nel 2024.