Spider-Man: Across the Spider-Verse, Miles Morales incontrerà l'Uomo Ragno di Tom Holland? Gli ultimi rumor

L'Uomo Ragno di Tom Holland comparirà nei film di Spider-Man: Across the Spider-Verse e incontrerà Miles Morales? Scopriamo le ultime indiscrezioni.

È un incontro che sogniamo da tempo, ma Spider-Man: Across the Spider-Verse ci darà davvero modo di vedere Miles Morales e l'Uomo Ragno di Tom Holland sullo stesso schermo? Delle voci lo farebbero pensare...

Che Spider-Man: Across the Spider-Verse ci darà grandi soddisfazioni pare essere già assodato, ma vi immaginate se davvero riuscirà a portare sullo schermo un team-up tra Miles Morales e Peter Parker?

Secondo quanto riportato dal noto insider Jeff Sneider, come leggiamo su The Direct, questa possibilità potrebbe finalmente realizzarsi.

Sneider avrebbe infatti rivelato che tra le motivazioni per cui la data d'uscita del film è stata posticipata ci fosse proprio il poter avere l'interprete del Peter Parker del MCU Tom Holland nel film.

"Avevo sentito che in parte il ritardo era dovuto al garantirsi la presenza di Tom Holland nel film, e che una delle dimensioni in cui Miles potrebbe finire è una dimensione live-action con lo Spider-Man di Tom Holland" si legge nel pezzo.

Continua poi, precisando: "Suppongo che però si tratterebbe semplicemente di un Miles animato in un mondo live-action", e quindi senza controparte live-action per il protagonista della saga animata Sony (almeno per ora).

Avengers: The Kang Dynasty: Tom Holland ha firmato un accordo "segreto" e sarà il protagonista [RUMOR]

Come segnalato da The Direct, comunque, queste informazioni sono da intendere come rumor, non essendoci finora conferme ufficiali al riguardo. Per scoprire se sarà davvero così probabilmente non ci resterà che attendere un nuovo trailer o direttamente il film in uscita a giugno nelle sale.