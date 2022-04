Spider-Man: Across the Spider-Verse, l'uscita slitta al 2023

Sony ha deciso di spostare l'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse al 2023, annunciate le date di uscita di Madam Web e The Equalizer 3.

L'attesissimo hit animato Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel della pellicola premiata con l'Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, è stato posticipato fino al 2 giugno 2023. In precedenza l'uscita era prevista per il 7 ottobre 2022.

Spider-Man: Across the Spider-Verse: una scena del film

Sony conferma che Spider-Man: Across the Spider-Verse rappresenterà la prima dose di un'esperienza in due parti. L'arrivo di Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II è previsto per il 29 marzo 2024.

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà nelle sale poco più di un mese prima di Madam Web, l'ultima aggiunta allo Spider-Man Extended Universe, universo in continua espansione di Sony. Descritta come la storia delle origini di una chiaroveggente con abilità psichiche che le consentono di vedere all'interno del mondo dei ragni stesso, Madam Web uscirà il 7 luglio 2023. Sebbene i dettagli del film rimangano per lo più un mistero, secondo quanto riferito la protagonista sarà Dakota Johnson.

Sony ha, inoltre, annunciato la data di uscita di The Equalizer 3, che vede il ritorno della star del franchise Denzel Washington. La nuova pellicola arriverà nelle sale il 1 settembre 2023. Dopo l'originale The Equalizer - Il vendicatore e il sequel del 2018, primo sequel nella carriera di Denzel Washington, The Equalizer 3 segnerà la quinta collaborazione tra il divo e il regista Antoine Fuqua, che lo ha diretto in precedenza anche in Training Day e nel remake de I magnifici sette. La revenge story tornerà a raccontare le gesta dell'ex agente della DIA Robert McCall. La saga è basata sulla serie tv degli anni '80 Un giustiziere a New York.