Spider-Man: Across the Spider-Verse, un poster "da capogiro" ci ricorda l'uscita del film animato Sony

Un nuovissimo poster ci riporta dnello Spider-Verse assieme a Miles Morales e agli altri protagonisti di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

L'arrivo nelle sale di Spider-Man: Across the Spider-Verse è sempre più vicino, ma nel caso non l'avessimo già segnato sul calendario, questo nuovo poster del film ci ricorda di non prendere impegni per i primi di giugno.

Non passeremo il Natale con Miles Morales, ma nulla ci vieterà di trascorrere assieme a lui e agli Spider-Man le vacanze estive.

Il prossimo giugno tornerà sul grande schermo una delle iterazioni più amate dell'Uomo Ragno, la versione animata targata Sony Pictures che di recente ha portato il concetto di Multiverso e Ragnoverso al cinema ancor prima di Spider-Man: No Way Home.

E nel nuovo poster "da capogiro" condiviso quest'oggi proprio da Sony vediamo alcuni dei personaggi che ritroveremo o conosceremo per la prima volta nella pellicola.

"È come indossi la maschera ciò che conta davvero" si legge nella caption del tweet dell'account ufficiale del film "Miles Morales darà ritorno nel nuovo film di Spider-Man, Spider-Man: Across the #SpiderVerse al cinema da giugno 2023".

Spider-Man: Across the Spider-Verse approderà dunque il 2 giugno nelle sale d'oltreoceano, e il 1 giugno in quelle italiane (come consuetudine negli ultimi anni, possiamo vantare anche questa volta un piccolo anticipo per l'uscita del cinecomic Marvel). E voi, quanto hype avete per il film?