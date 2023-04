Spider-Man: Across the Spider-Verse, trailer in arrivo! E nel frattempo, un nuovo, adrenalinico teaser

Un nuovo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà nelle prossime ore, ma prima ecco un intenso teaser con tanti, ma proprio tanti individui ragneschi...

È tanta la curiosità per il nuovo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse in arrivo domani, martedì 4 aprile, ma proviamo a ingannare l'attesa con un teaser carico d'adrenalina e di Spider-People.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è probabilmente l'evento d'animazione dell'anno, visto il successo ottenuto dal precedente film, vincitore anche dell'Oscar come Miglior Film D'Animazione, e l'innalzamento delle aspettative nei confronti della nuova produzione targata Sony.

Se ci mettiamo anche l'espansione del Multiverso di mezzo, concept che ha sempre il suo fascino, e una trama in gran parte ancora sconosciuta, potete immaginare l'hype intorno al nuovo capitolo delle avventure di Miles Morales (Shameik Moore) .

E a giudicare da quel che vediamo nel teaser sottostante, che anticipa l'uscita di un nuovo trailer ufficiale nelle prossime ore, questo secondo film non sarà certo una passeggiata nel parco per il nostro eroe. Piuttosto, una corsa...

"Non puoi scappare per sempre, ragazzo!".

Spider-Man: Across The Spider-Verse sarà un trionfo d'animazione con 6 stili diversi: la nuova foto dal film

Perché starà scappando Miles? E perché le altre versioni di Spider-Man sembrano inseguirlo? Cosa succederà in Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte 1?

Lo scopriremo a giugno al cinema (e domani ne avremo un assaggio).