Sony cambia strategia: i contenuti Marvel saranno decisi dagli autori di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Con l'annuncio della serie in live-action di Spider-Man Noir con Nicolas Cage protagonista inizierà una nuova era di contenuti Marvel di Sony Pictures che arriveranno in streaming su Prime Video e a capo di questa nuova strategia editoriale ci saranno Phil Lord e Chris Miller.

Il duo è responsabile del successo dello Spider-Verse al cinema, iniziato con Spider-Man: Un Nuovo Universo e proseguito lo scorso anno con Spider-Man: Across the Spider-Verse. La trilogia verrà completata quindi dall'arrivo di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una foto

Con Spider-Man Noir, inizierà quindi una nuova era, presumibilmente collegata alla pellicola d'animazione con al centro Miles Morales e le sue tantissime varianti. Tuttavia, un progetto annunciato in precedenza non verrà più realizzato.

Silk è stata cancellata

La serie drammatica Marvel di Amazon Silk: Spider Society, prodotta da Sony Pictures Television, non andrà più avanti. Secondo alcune fonti, Sony TV, che detiene i diritti di una parte dell'universo Marvel con oltre 900 personaggi, intende mettere in vendita la serie drammatica dell'ex showrunner di The Walking Dead Angela Kang. La Kang, che ha concluso il suo contratto con AMC per un accordo a otto cifre con Amazon, rimarrà in forze allo streamer e continuerà a sviluppare progetti per la società.

Silk: Spider Society, Angela Kang sarà la showrunner della serie in arrivo su MGM+ e Prime Video

Secondo le fonti, i piani per una serie di show interconnessi di Sony-Marvel rimangono in vigore, anche se per il momento solo Noir ne farà parte, a meno che non emerga un altro possibile acquirente per Silk. Non è chiaro se la Sony venderà Silk alla Disney, che possiede i diritti del resto del MCU e ha riscontrato un enorme successo con il suo universo condiviso di film e show televisivi.