Spider-Man: Across the Spider-verse contiene una scena animata da un 14enne

Il regista di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Joaquim Dos Santos, ha rivelato che uno YouTuber di 14 anni è stato assunto per creare una delle scene più divertenti del film.

Una delle scene più divertenti di Spider-Man: Across the Spider-Verse sarebbe stata animata da uno YouTuber 14enne, come ha rivelato lo stesso regista del film.

Nel corso di una speciale proiezione condotta da Collider, il co-regista di Spider-Man: Across the Spider-Verse Joaquim Dos Santos ha parlato della scena in questione, raccontandone la genesi.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su Spider-Man: Across the Spider-Verse non proseguite nella lettura di questa news

Spider-Man: Across the Spider-Verse - una scena

Il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo contiene una breve sequenza ambientata in una dimensione LEGO. Come ha chiarito Dos Santos, la scena è stata animata dallo YouTuber 14enne Preston Mutanga, che gestisce il canale LegoMe_TheOG. Sul suo canale,Mutanga ricrea popolari scene di vari media usando personaggi LEGO. Il ragazzino, tra l'altro, ha ricreato l'intero teaser trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, catturando l'attenzione dei produttori Phil Lord e Chris Miller.

"La cosa divertente della scena LEGO è che stata creata da un ragazzino che lo faceva per hobby su YouTube e che abbiamo assunto", ha detto Dos Santos. "Quello è il lavoro di un quattordicenne."

Dos Santos ha spiegato come Mutanga, con l'aiuto del padre, è stato introdotto nel film e ha creato una breve scena che coinvolge una dimensione LEGO nel Multiverso. La scena è stata aggiunta in seguito all'interno del lungometraggio. "Sono stati lui e suo padre ad aiutarci, è stata una cosa davvero carina", ha detto Dos Santos. "Riuscite a immaginare di ricevere quella chiamata? All'inizio avranno creduto che fosse uno scherzo, 'Di cosa stai parlando?'"

Spider-Man: Across the Spider-Verse, perché alcuni spettatori sono convinti che Gwen Stacy sia trans?

Magia LEGO

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una scena

La scena in questione appare all'inizio del film quando l'aspirante arcinemico di Miles Morales The Spot (Jason Schwartzman) inizia a saltare attraverso le dimensioni. The Spot finisce brevemente in un mondo fatto interamente di LEGO e provoca abbastanza danni da attirare l'attenzione di un Peter Parker LEGO (Nic Novicki) mentre è al Daily Bugle con un J. Jonah Jameson LEGO (doppiato da JK Simmons). LEGO Peter riporta l'incidente al quartier generale della Spider-Society e viene elogiato da Spider-Man 2099 (Oscar Isaac) per essere "uno dei nostri migliori". Durante quella sequenza, The Spot si trasporta anche in un minimarket di proprietà della signora Chen (Peggy Lu), un personaggio presente nei film su Venom.

Leggete la nostra recensione di Spider-man: Across the Spider-Verse, attualmente nei cinema italiani.