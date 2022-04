Spider-Man: Across the Spider-Verse - Parte 2: annunciato il titolo ufficiale

Sony ha rivelato il titolo ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse - Parte 2, che concluderà la trilogia animata inaugurata da Spider-Man: Un nuovo universo.

Durante il CinemaCon 2022, Sony Pictures ha mostrato in anteprima i primi 15 minuti di Spider-Man: Across the Spider-Verse e ha rivelato il nuovo titolo per il suo sequel, precedentemente noto come Spider-Man: Across the Spider-Verse - Parte II, che ora si chiamerà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Spider-Man: Across the Spider-Verse: una scena del film

Solo pochi giorni fa Sony aveva annunciato il rinvio dell'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà ora il 2 giugno 2023, otto mesi dopo la data di uscita originaria, ottobre 2022. Nel frattempo, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà ora il 29 marzo 2024.

Spider-Man: Across the Spider-Verse vedrà Jessica Drew/Spider-Woman di Issa Rae unirsi a Shameik Moore e Hailee Steinfeld, che riprenderanno rispettivamente i ruoli di Miles Morales/Spider-Man e Gwen Stacy/Spider-Gwen nel film d'animazione. I dettagli della trama sono tenuti nascosti, ma secondo quanto riferito presenteranno più personaggi legati a Spider-Man "nel tempo e nello spazio della Marvel Comics".

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson dirigeranno il film prodotto da Chris Lord, Phil Miller, Amy Pascal, Avi Arad e Christina Steinberg con la co-produzione di Alonzo Ruvalcaba. Peter Ramsey, regista del primo capitolo della saga, Spider-Man: Un Nuovo Universo, tornerà in veste di produttore esecutivo con Aditya Sood.

Spider-Man: Un Nuovo Universo ha introdotto il personaggio di Miles Morales, adolescente ispanico che diventa l'Uomo Ragno del suo universo e deve unirsi a cinque individui dotati di poteri simili ai suoi, provenienti da altre dimensioni, per fermare una minaccia per tutte le realtà. Il cinecomic ha vinto l'Oscar nel 2019 per il miglior film d'animazione e ha incassato 375,5 milioni di dollari al botteghino mondiale.