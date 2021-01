Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, lo Spider-Man 2099 di Oscar Isaac nelle prime foto

Alcune foto di Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 diffuse su twitter suggerirebbero il ritorno dello Spider-Man 2099 di Oscar Isaac nell'atteso sequel in uscita nel 2022.

Finalmente arrivano i primi aggiornamenti su Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, atteso sequel del film d'animazione premio Oscar Spider-Man: Un Nuovo Universo[/FILM]. Twitter ha lanciato le prime immagini di Spider-Man 2099, personaggio nuovi di zecca che sarà doppiato da Oscar Isaac.

Come preannunciato, Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 vedrà il ritorno di Miles Morales, doppiato ancora una volta da Shameik Moore. Il regista Joaquim Dos Santos dirigerà il sequel prodotto dal duo composto da Phil Lord e Christopher Miller.

Cosa ci aspetta nel nuovo film d'animazione in arrivo? Le prime foto su Twitter svelano il look di Spider-Man 2099 (alias Miguel O'Hara) in differenti pose. Possibile che le foto in questione siano tratte dalla scena sui titoli di coda di Spider-Man: Un Nuovo Universo in cui Spider-Man 2099 viene introdotto. Il personaggio - un genetista che vive nella New York del futuro i cui tentativi di ricreare i poteri di Spider-Man lo portano a fondere il proprio DNA con quello dell'adolescente - sarà doppiato da Oscar Isaac. La scena sui titoli ha dato vita a un iconico meme di Spider-Man incentrato su Spider-Man 2099 e suggerisce anche che questo Spider-Man del futuro abbia tenuto d'occhio gli imbrogli del multiverso del primo film.

Le foto diffuse su Twitter suggerirebbero, dunque, la possibilità di un ritorno di Spider-Man 2099, e possibilmente anche del suo doppiatore Oscar Isaac, nel sequel in uscita il 7 ottobre 2022. Non ci resta che attendere la conferma da parte di Sony.