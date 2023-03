Spider-Man: Across the Spider-Verse, i produttori: "Per Hollywood l'audience non avrebbe capito il Multiverso"

Gli executive di Hollywood non erano certo ottimisti sulle capacità di comprensione del pubblico quando si parla di Multiverso... O almeno, è ciò che hanno rivelato i produttori di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha reso estremamente interessante e variegato il concetto di Multiverso al cinema, contribuendo anche alla sua maggiore diffusione nelle produzioni di genere... Ma i piani alti di Hollywood mica ci credevano troppo nella presa che avrebbe avuto sul pubblico, anzi, dubitavano che l'audience sarebbe stata abbastanza ricettiva.

"Il Multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco" afferma Strange in una già iconica battuta di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e sembra che un simile sentimento riflettesse il pensiero di parecchi executive di Hollywood, i quali temevano una reazione poco entusiasta da parte del pubblico (e anche piuttosto confusa) all'introduzione di una tale idea sul grande schermo.

A rivelare questo modo di pensare degli Studios sono stati i produttori di Spider-Man: Across the Spider-Verse Phil Lord e Chris Miller che, come riporta anche CBR citando quanto trasparso da un'intervista con Empire, hanno parlato di quale fosse la credenza generale nell'ambiente cinematografico nel momento in cui si era deciso di realizzare questi film.

"Ci sono state diverse produzioni basate sul Multiverso da quando è uscito il nostro film [Spider-Man: Un Nuovo Universo]" hanno esordito i due "Quando iniziammo a lavorare a Un Nuovo Universo, gli studios erano nervosi, si preoccupavano che gli spettatori non sarebbero stati in grado di seguire quest'idea sugli universi paralleli. Ma il pubblico è più intelligente di quanto si pensi".

"Il nostro film ha aperto le porte per quelle persone intenzionate a fare qualcosa, ma dubbiose e timorose che si tratti di qualcosa di troppo 'strano e anticonvenzionale'" hanno poi concluso.

E come dargli torto... Basta guardare al recente successo di un film come Everything Everywhere All at Once!

Spider-Man: Across the Spider-Verse ci mostrerà ancora più universi, pronto a catturare ancora una volta l'attenzione, la mente e il cuore degli spettatori a partire dai primi di giugno.