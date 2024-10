Spider-Man 4 ottiene un altro titolo, nuovi dettagli sulla trama e sul cast

Spider-Man 4 è stato ufficialmente datato per il 26 luglio 2026, con il regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Destin Daniel Cretton alla guida di una sceneggiatura scritta da Chris McKenna e Erik Sommers. Per quanto riguarda i dettagli ufficiali, questo è praticamente tutto ciò che sappiamo.

Le voci di corridoio, nel frattempo, continuano a sfornare affermazioni piuttosto azzardate. Secondo alcune di queste, il film - che si colloca tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars - è un'avventura di strada o un'epopea multiversale.

Spider-Man 4: nuovi rumor anticipano il ritorno di un vecchio personaggio e due nuovi cattivi

I nuovi rumor: la trama e il cast di Spider-Man 4

Comunque sia, oggi sono stati rivelati alcuni possibili dettagli grazie a un annuncio di Production Weekly apparso sui social media. Raccomandiamo sempre di prendere questi dettagli con le pinze, ma allo stesso tempo ricordiamo che le informazioni fornite dal sito sono sempre state confermate fino a questo momento.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

Una presunta sinossi rivela che: "Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità come Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando una nuova minaccia mortale emerge, mettendo in pericolo i suoi amici e costringendo Peter a riconsiderare la sua promessa. Con una posta in gioco più alta che mai, Peter torna con riluttanza alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a fare squadra con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama".

Sempre secondo la stessa fonte, Andrew Garfield, Michael Keaton e Robert Downey Jr. faranno parte del cast, anche se questa particolare informazione sembra essere basata su recenti rapporti sui social media.

Spider-Man: No Way Home, Tom Hollandin una sequenza

Ecco un'altra potenziale rivelazione: Il titolo di Spider-Man 4 sarebbe Spider-Man: Brand New Day. Si tratta di un riferimento al rilancio del fumetto che ha ripristinato il suo status quo dopo la fine del matrimonio con Mary Jane Watson. Questo è il secondo titolo supposto per il film, il precedente era Spider-Man: King in Black.

"Tutto quello che posso dirvi è che sta accadendo. L'idea è folle", ha detto Tom Holland all'inizio del mese a Good Morning America mentre sponsorizzava la sua nuova birra analcolica, Bero.