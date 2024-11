Spider-Man 4: il nuovo titolo genera delle speculazioni sul personaggio di Gwen Stacy

Nonostante le voci secondo cui la data di inizio delle riprese di Spider-Man 4 potrebbe essere ritardata, il film ha ora un titolo provvisorio.

The Cosmic Circus ha appreso che il film Marvel Studios/Sony Pictures avrà il nome di "Blue Oasis" e la Blaze Film, Inc. sarà la sua casa di produzione. Ma che significato potrebbe avere questo titolo provvisorio?

Beh, alcuni rumor avevano detto che Spider-Man: No Way Home si sarebbe intitolato "Serenity Now", quindi non daremmo troppo peso alle teorie che circolano in giro. Tuttavia, il sito sottolinea che il nuovo titolo rimanda alla serie a fumetti Spider-Man: Blue di Jeph Loeb e Tim Sale, acclamata dalla critica. La serie rivisita la storia di come Peter Parker e Gwen Stacy si sono incontrati e innamorati. Secondo quanto riferito Spidey si sta dirigendo verso il college, è quindi possibile che in Spider-Man 4 incontri finalmente la Gwen della Terra 616.

Come nota a piè di pagina, il rapporto aggiunge: "Le nostre fonti hanno confermato che, ancora una volta, gli eventi del prossimo film di Spider-Man si svolgeranno DOPO Avengers: Doomsday, il che significa che non sarà un prequel degli eventi del prossimo film sui Vendicatori".

Sebbene questo titolo provvisorio non debba essere interpretato come una sorta di conferma che Gwen apparirà nel film, questa settimana è stato annunciato che Madelyn Cline si sarebbe unita a Tom Holland e Zendaya nel film. In quell'occasione, molti fan si sono affrettati a sottolineare quanto sarebbe stata adatta al ruolo di Felicia Hardy/Gatta Nera. Tuttavia, si potrebbe sicuramente sostenere che la Cline sarebbe stata un'ottima Gwen Stacy. Non ci resta che aspettare e vedere.

"L'ho letto tre settimane fa e ha davvero acceso un fuoco in me", ha detto Holland durante una recente apparizione in un podcast. "Io e Zendaya ci siamo seduti e l'abbiamo letto insieme e in alcuni momenti ci siamo messi a saltare in salotto per l'eccitazione".